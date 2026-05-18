Procuror britanic: Un jurnalist din Londra ar fi fost înjunghiat de români care ar fi acționat la comanda Iranului

Victima, Pouria Zaratifoukolaei, cunoscut sub numele de Pouria Zeraati, jurnalist britanic de origine iraniană angajat la Iran International, a fost înjunghiat de trei ori în picior în martie 2024, în apropierea locuinței sale din Wimbledon, în sud-vestul Londrei.

Procesul a vizat doi dintre cei trei bărbați acuzați de implicare în atac. Procurorul Duncan Atkinson a susținut că jurnalistul ar fi fost o țintă aleasă în mod deliberat, în contextul activității editoriale a postului Iran International, care critică frecvent regimul de la Teheran și este considerat de autoritățile iraniene o organizație ostilă.

„Nu a fost vorba de un jaf, nici de o altercaţie care a scăpat de sub control, ci de un act de violenţă deliberat şi planificat, menit să provoace vătămări grave victimei”, a declarat Atkinson în faţa Curţii Coroanei din Woolwich, Londra, notează Agerpres.

„Au comis un atac planificat, precedat de acţiuni de recunoaştere, care a fost ordonat de o terţă parte acţionând în numele statului iranian", a declarat procurorul.

Autoritățile iraniene neagă

Iranul a respins orice implicare în acest incident.

Nandito B., în vârstă de 21 de ani, și George S., de 25 de ani, neagă acuzațiile de vătămare corporală cu intenție și vătămare corporală nelegitimă. Un al treilea suspect, David A., a fost reținut în România, însă nu participă la proces.

Potrivit procurorului, Zeraati ar fi fost o țintă ușor de identificat pentru atacuri realizate prin intermediari.

Atkinson a afirmat că Zeraati era o „ţintă evidentă şi uşor de identificat pentru actele de violenţă comise de intermediari” care acţionau în numele Iranului. El a mai menționat că în noiembrie 2022, în Teheran, au apărut afișe cu fotografii ale unor jurnaliști, inclusiv Zeraati, sub mesajul „Căutat: mort sau viu!”.

„În ultimii ani, începând din 2005, Republica islamică a apelat mai puţin la propriii agenţi şi tot mai mult la intermediari, precum bandele criminale, pentru a pune în aplicare ameninţările cu violenţa în numele său”, a declarat Atkinson.

El a adăugat: „Aceasta a inclus atacuri asupra persoanelor din această ţară care au devenit ţinte ale intimidării iraniene şi, în mod efectiv, ale terorii”.

Modul de operare descris de procurori

Anchetatorii susțin că jurnalistul ar fi fost urmărit în prealabil, într-o operațiune de supraveghere extinsă. În urmă cu un an, unul dintre inculpați, George S., ar fi fost reținut în grădina locuinței sale împreună cu un alt bărbat, care avea asupra sa mănuși, foarfece și o mască.

În ziua atacului, doi dintre bărbați l-ar fi așteptat pe jurnalist în apropierea locuinței sale. Unul l-ar fi imobilizat, iar celălalt l-ar fi înjunghiat, după care toți trei au fugit cu o mașină condusă de al treilea suspect.

Ulterior, aceștia ar fi abandonat vehiculul și mai multe obiecte personale, apoi ar fi luat un taxi spre aeroportul Heathrow, de unde au zburat la Geneva, potrivit acuzațiilor din instanță.