Accident grav pe DN 21 la Iazu. Un şofer de autocamion a murit. Circulaţia rutieră, oprită pe ambele sensuri de mers

Şoferul unui autocamion şi-a pierdut viaţa într-un accident rutier care a avut loc, duminică, pe DN 21, în localitatea ialomiţeană Iazu, după ce maşina a ieşit în decor în urma unei coliziuni cu un autoturism, transmite Agerpres.

"Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că pe DN 21, localitatea Iazu, judeţul Ialomiţa, s-a produs un accident rutier în care au fost implicate un autoturism şi un autocamion, care a ieşit în decor. În urma impactului, a rezultat decesul conducătorului autocamionului", a transmis Centrul Infotrafic.

Circulaţia rutieră a fost oprită pe ambele sensuri de mers, deblocarea acesteia fiind estimată la circa o oră.