DCNews Stiri America și China „bat palma” la Beijing. Chirieac, întrebare esențială despre ce va face România: Se ridică embargoul?
Data publicării: 15 Mai 2026

America și China „bat palma” la Beijing. Chirieac, întrebare esențială despre ce va face România: Se ridică embargoul?
Autor: Tiberiu Vasile

America și China „bat palma” la Beijing. Chirieac ridică întrebarea esențială: Chinezii vor să facă afaceri în România. E cineva dispus să întrebe la Washington? Președintele chinez Xi Jinping îl salută pe președintele american Donald Trump în timpul ceremoniei de bun venit de la Marele Palat al Poporului din Beijing, China. Sursa Foto: Agerpres
Întâlnirea dintre Donald Trump și Xi Jinping reaprinde dezbaterea despre repoziționarea globală a marilor puteri. În România, apar întrebări privind relația economică cu Beijingul.

Întâlnirea dintre președintele SUA și președintele Chinei la Beijing este deja privită ca un moment cu greutate istorică, în care se discută, practic, despre o posibilă rearanjare a ordinii mondiale, comparabilă cu alte momente recente de repoziționare a marilor puteri. SUA și China au purtat discuții pe teme sensibile, de la economie, atât în plan intern, cât și global, până la dosare geopolitice majore precum Iranul și chiar Taiwanul.

Președintele american a ajuns în China însoțit de o delegație numeroasă, formată din oficiali și oameni de afaceri, semnalând intenția de a deschide ușa unor posibile parteneriate și tranzacții cu impact semnificativ pentru ambele superputeri. În acest context, se conturează ideea unei lumi care se reconfigurează, în timp ce Statele Unite și China par să își calibreze din nou relația.

Pe acest fond, analistul Bogdan Chirieac a comentat, într-o intervenție la România TV, implicațiile pentru România și a ridicat o serie de întrebări și idei esențiale legate de poziționarea Bucureștiului în acest nou context internațional, inclusiv în raport cu relația cu China și parteneriatul strategic cu SUA.

"Chinezii vor să facă afaceri în România. Nu primim investiții, nu primim afaceri, nu primim nimic"

"Nu suntem pe nicăieri în relația cu China. Americanii și alții mai mici ca noi sunt la Beijing. Xi Jinping știu că l-a vizitat și el pe Donald Trump, dar în primul său mandat. Noi nici măcăr învățăminte nu suntem în stare să tragem din această vizită a președintelui american în China. Întrebarea este: Embargoul pe care îl avem noi față de afacerile din China se ridică după vizita lui Trump? Se ridică după ce America și China și-au dat mâna? Există un embargo asupra afacerilor chineze, chinezii vor să facă afaceri în România, iar noi nu suntem receptivi la acest lucru. Nu primim investiții, nu primim afaceri, nu primim nimic. Este și o hotărâre CSAT, dacă nu mă înșel, că în toate domeniile strategice nu poți băga material chinezesc. Vorbim și de rețeaua 5G, ce e de armament nu se pune problema, telecomunicații, energie și altele.

"E cineva dispus să întrebe la Washington?"

O să-mi spună 'ai mei' de la USR că e o chestiune la nivel European. Nu este adevărat. Sunt doar unele țări din Europa care au un astfel de embargou. România se află printre ele. Întrebarea mea este: E cineva dispus să întrebe la Washington? Totuși, noi vrem cu Statele Unite ale Americii. America e partenerul nostru strategic și insistăm asupra acestui lucru. Domne, noi aștia, pe care i-ați lăudat că suntem aliați fideli, am văzut ce a zis Marco Rubio recent de ajutorul oferit de România în problema Iranului, și e foarte bine că suntem fideli, ce facem cu chinezii? D-asta nu ai nici fabrică de mașini din China în România și multe altele. Cum le explicăm 'alor mei' de la USR, de pildă, strângerea de mână și faptul că Donald Trump l-a numit pe Xi Jinping 'prietenul meu Xi. Sunt mândru că e prietenul meu'? Citat din Donald Trump. Cum să înțelegem asta? Eu nu zic să luăm modelul chinezesc, dar zic să vedem dacă putem să facem și noi afaceri cu China sau nu. Chiar e foarte interesant ce se întâmplă în China. Nu e păcat că nu dezvoltăm o relație economică, care era tradițională în urmă cu vreo 35 de ani, cu o superputere?", s-a întrebat în finalul comentariului Bogdan Chirieac.

