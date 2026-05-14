„Bucharest City Tour" revine de vineri, 15 mai
Data publicării: 14 Mai 2026

„Bucharest City Tour" revine de vineri, 15 mai

Începând de vineri, 15.05.2026, publicul călător va putea utiliza din nou linia turistică „Bucharest City Tour”, pentru o plimbare prin câteva zone de referință ale Capitalei.

Pe această linie vor circula autobuzele etajate ale Societății de Transport București – STB SA, pe traseul: Piața Presei, Șos. Pavel Kiseleff, Piața Victoriei, Calea Victoriei, Bd. Națiunile Unite, Bd. Libertății, Bd. Unirii, Piața Unirii, cu întoarcere pe Bd. I. C. Brătianu, Bd. Nicolae Bălcescu, Bd. General Gheorghe Magheru, Piața Romană, Bd. Lascăr Catargiu, Piața Victoriei, Bd. Aviatorilor, Bd. Mareșal Constantin Prezan, Bd. Regele Mihai I, Piața Presei.

Pe sensul spre Piața Unirii, autobuzele vor opri în stațiile: Piața Presei, Muzeul Satului, Arcul de Triumf, Piața Victoriei, Piața Revoluției, Bd. Regina Elisabeta, CEC, Palatul Parlamentului, Piața Unirii, iar pe sensul spre Piața Presei, vor efectua stațiile: Piața Unirii, Universitate, Piața Romană, Piața Victoriei, Piața Charles de Gaulle, Parcul Regele Mihai I, Muzeul Satului și Piața Presei.

În weekend-urile în care traficul rutier este restricționat pe Calea Victoriei pentru desfășurarea evenimentului „Străzi Deschise – București, Promenadă Urbană”, linia turistică Bucharest City Tour” va funcționa pe traseul de bază, de la Piața Presei, până la Piața Victoriei, apoi pe Bd. Lascăr Catargiu, Piața Romană, Bd. General Gheorghe Magheru, Universitate, Bd. Nicolae Bălcescu, Piața Unirii și va opri în stațiile: Piața Romană, Piața 21 Decembrie 1989, Palatul Parlamentului și Piața Unirii. Pe sensul opus, traseul rămâne nemodificat.

Linia turistică „Bucharest City Tour” va funcționa, într-o primă etapă, în zilele de vineri, sâmbătă, duminică și sărbători legale, cu prima plecare de la stația „Piața Presei” la ora 10:00, iar ultima – la ora 20:20. De la Piața Unirii, prima plecare va avea loc la ora 10:40, iar ultima – la ora 21:00.

Autobuzele vor avea un interval de succedare de aproximativ 45-50 de minute.

Linia turistică „Bucharest City Tour” vine cu o nouă ofertă tarifară, aplicabilă în regim de test pilot în perioada 15.05.2026-14.06.2026. Astfel, o legitimație de călătorie pentru adulți - valabilă o zi – va costa 49 de lei, iar o legitimație de călătorie pentru copiii cu vârsta între 4-14 ani valabilă o zi – 25 de lei. Copiii cu vârsta de până în 4 ani beneficiază de transport gratuit pe această linie. (Claudia Calotă)

