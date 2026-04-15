€ 5.0914
|
$ 4.3224
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0914
|
$ 4.3224
 
Data actualizării: 14:18 15 Apr 2026 | Data publicării: 14:18 15 Apr 2026

Ai voie să mănânci ciocolată când ții dietă? Greșeala care îți sabotează rezultatele
Autor: Darius Mureșan

femeie mananca ciocolata Sursa foto: Freepik, @svitlini

Mulți oameni cred că, atunci când țin dietă, trebuie să renunțe complet la ciocolată și alte alimente „interzise”. Specialiștii atrag atenția că această abordare poate fi o greșeală care sabotează rezultatele.

Foarte mulți oameni, atunci când încep o dietă, fac greșeala de a elimina complet anumite alimente și de a le considera „interzise”. O astfel de abordare, care vizează în special dulciurile și alte alimente considerate nesănătoase, nu este întotdeauna eficientă și poate avea efecte contrare celor dorite. 

Nutriționista Marta Verona primește foarte des întrebări despre acest subiect.

„Oamenii mă întreabă: „Marta, este interzisă ciocolata când suntem la dietă?”. Uite, am o poză chiar aici și trebuie să-mi spui câte batoane de ciocolată vezi în două secunde”, spune nutriționista într-un videoclip postat pe contul de Instagram. Aceasta a arătat o fotografie cu mai multe alimente, printre care se află câteva batoane de ciocolată.

După ce a arătat-o pentru câteva secunde, nutriționista a continuat: „Ai observat toate alimentele din jurul ei? Nu, nu-i așa? Inevitabil, atunci când ne interzicem un aliment, ne concentrăm toată atenția asupra lui”.

Potrivit nutriționistei, atunci când încerci să eviți complet un aliment, ajungi să te gândești mai mult la el, ceea ce înseamnă că îl vei dori mai mult. De asemenea, restricțiile stricte pot genera anxietate și consum necontrolat, iar problema nu este alimentul în sine, ci relația rigidă pe care o ai cu acesta. 

Echilibrul este cheia

Marta Verona propune schimbarea modului de abordare a dietei și în loc să te concentrezi pe alimente „interzise”, ar trebui să fii mai atent la cum, când și cât mănânci.

„Vă sugerez să schimbați situația. În loc să ne concentrăm asupra acelor alimente interzise, ​​să fim atenți la când și cum le mâncăm”, a spus aceasta. 

Aceasta recomandă echilibrul și moderația, fără a elimina alimente în mod strict, deoarece o astfel de decizie nu face decât să crească pofta. De asemenea, nutriționista este de părere că o alimentație sănătoasă trebuie să fie flexibilă și sustenabilă, nu rigidă.

„Dacă aveți poftă de ciocolată, atunci mâncați puțină ciocolată. Este perfect în regulă”, a mai spus nutriționista Marta Verona în videoclipul postat pe Instagram. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

ciocolata
dieta
echilibru
alimentatie
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
x close