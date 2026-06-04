Admiterea la ASE: educație conectată la viitor, carieră și economia reală

În acest context, Academia de Studii Economice din București anunță Admiterea 2026 pentru programele universitare de licență pe site-ul instituțional și propune viitorilor studenți un model educațional construit în jurul performanței academice, al angajabilității și al conectării reale la economia actuală.

Înscrierile la programele universitare de licență se desfășoară exclusiv online, în perioada 9–16 iulie 2026, iar candidații pot alege dintre 36 de programe de licență organizate în cadrul celor 12 facultăți ale ASE.

Cu o tradiție academică de peste 110 ani, ASE continuă să își dezvolte oferta educațională în acord cu transformările economiei globale, ale pieței muncii și ale noilor domenii profesionale aflate în continuă evoluție.

Oferta universității acoperă domenii diverse — de la economie, business, management și marketing, până la finanțe, administrație publică, drept, relații economice internaționale, comunicare în afaceri și informatică economică — oferind fiecărui candidat posibilitatea de a-și construi propriul traseu profesional, în funcție de aptitudini, interese și obiective de carieră.

Conectare reală la piața muncii

Unul dintre cele mai importante atuuri ale ASE îl reprezintă legătura constantă cu mediul economico-social și adaptarea programelor universitare la cerințele actuale ale pieței muncii.

Universitatea dezvoltă parteneriate solide cu companii importante, instituții financiare, organizații internaționale și angajatori relevanți din economie, oferind studenților acces la stagii de practică, internshipuri, proiecte aplicate și oportunități concrete de integrare profesională.

Potrivit datelor instituționale, 86% dintre absolvenții ASE își găsesc un loc de muncă în domeniul studiat, în primul an după absolvire.

„Pentru mulți tineri, alegerea universității este una dintre primele decizii importante care le poate influența parcursul profesional și personal. Educația universitară înseamnă mult mai mult decât anii de studiu — înseamnă formarea unui mod de a gândi, a unor competențe reale și a unei capacități de adaptare într-o lume aflată în continuă schimbare.

Academia de Studii Economice din București oferă un mediu academic conectat la economia reală, la cerințele actuale ale pieței muncii și la dimensiunea internațională a educației moderne. Pentru mine, ASE are și o semnificație personală profundă: sunt absolvent al acestei universități, iar parcursul meu profesional s-a construit pornind de aici.

Cred că fiecare generație are nevoie nu doar de o diplomă, ci de șansa unui început solid, care să îi permită să construiască mai departe — profesional, intelectual și uman”, a declarat Rectorul ASE, prof. univ. dr. Nicolae Istudor.

Programe internaționale și de studii în limbi străine

ASE are una dintre cele mai dezvoltate oferte educaționale în limbi străine din România, punând la dispoziția candidaților 11 programe de licență cu predare integrală în limba engleză, franceză sau germană.

Dimensiunea internațională a universității este susținută și prin mobilități Erasmus, multiple parteneriate academice internaționale și colaborări constante cu universități și organizații din întreaga lume.

Un traseu academic complet: licență, masterat, doctorat

Universitatea oferă un parcurs educațional complet, de la licență la masterat și doctorat. După finalizarea studiilor de licență, absolvenții au acces la peste 80 de programe universitare de masterat și la programe doctorale în domenii relevante pentru economia actuală, cercetare și mediul de afaceri.

Această structură academică integrată permite studenților să își dezvolte progresiv competențele profesionale și să își adapteze traseul educațional în funcție de evoluția pieței muncii și de propriile obiective de carieră.

Performanța este recompensată

ASE dezvoltă un model universitar bazat pe performanță și mobilitate academică. Un element important îl reprezintă posibilitatea reclasificării, chiar după semestrul I de studii universitare, între locurile finanțate de la buget și cele cu taxă, în funcție de rezultatele academice obținute la finalul acestuia.

Astfel, performanța este recompensată constant, printr-un sistem ofertant de buse de studii, iar studenții au posibilitatea de a-și îmbunătăți statutul academic prin rezultatele obținute în universitate.

Viață de student în centrul Bucureștiului

Viața de student la ASE este susținută și prin infrastructura campusului universitar. Universitatea oferă aproximativ 5.000 de locuri de cazare în cămine amplasate central în București și pune la dispoziția studenților spații moderne de studiu, biblioteci, facilități sportive și servicii dedicate vieții universitare.

Totodată, studenții beneficiază de acces la cantine universitare apreciate pentru calitatea serviciilor și accesibilitatea prețurilor, precum și de oportunități de practică și internship în unele dintre cele mai importante companii și instituții din România.

Cum se desfășoară Admiterea

Admiterea la Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică și la Facultatea de Drept include examen scris, în timp ce pentru celelalte facultăți selecția se realizează pe baza eseului motivațional și a rezultatelor obținute în liceu și la examenul de Bacalaureat.

Pentru Admiterea 2026, ASE pune la dispoziția candidaților platforma online dedicată, chatbot de asistență, consiliere prin e-mail (admitere@ase.ro) și canalele oficiale de social media ale universității (facebook, instagram, tiktok).

Studiile de licență sunt începutul unui drum.

Masteratul și doctoratul pot deveni pașii următori.

Iar dincolo de acestea urmează cariera, dezvoltarea profesională și întreaga construcție personală a fiecărui absolvent.

„Mai departe” începe aici.

ASE. Construim mai departe.