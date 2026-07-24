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Gigantul german VARTA intră în insolvență. Mii de angajați, în incertitudine

Dana Mihai Autor: Dana Mihai
Data publicării: 24 Iul 2026
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Gigantul german VARTA intră în insolvență. Mii de angajați, în incertitudine
Gigantul german VARTA intră în insolvență. Mii de angajați, în incertitudine

Producătorul german de baterii VARTA a confirmat vineri că a depus cerere de insolvenţă preliminară în regim de autoadministrare, în încercarea d a-şi asigura viitorul economic şi continuarea operaţiunilor, transmite DPA.

Conform companiei, cererea nu afectează doar firma mamă VARTA cu sediul în sudul Germaniei, ci şi subsidiarele.

De ce a ajuns VARTA în această situație

Principalele cauze ale crizei sunt, potrivit companiei, deteriorarea semnificativă a condiţiilor de pe piaţă, cererea mai slabă, efectele negative ale cursului de schimb şi decizia unui client strategic de a renunţa la parteneriatul cu VARTA.

Decizia vin după informaţiile apărute săptămâna aceasta că firma cu sediul în Ellwangen se confruntă cu dificultăţi majore deoarece un investitor major vrea scindarea afacerii de baterii.

Aşa numitul grup ad-hoc de creditori, inclusiv Deutsche Bank şi investitorii financiari RBC BlueBay, Blantyre şi Whitebox, şi-au justificat acţiunile citând situaţia financiară dificilă a companiei, care are urgent nevoie de fonduri de milioane de euro.

Peste 3.200 de angajați, afectați de criză

VARTA are aproximativ 3.260 de angajaţi, mulţi la sediul din Ellwangen.

Ultimele rezultate financiare au fost publicate de VARTA în 2024. Atunci compania a generat vânzări de aproximativ 793 milioane de euro şi pierderi de 64,5 milioane de euro.

Pe lângă baterii, grupul produce şi microbaterii pentru aparate auditive şi sisteme de stocare a energiei.

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