„Cel mai grav incendiu din istoria" regiunii Madrid. 19.000 de persoane, evacuate: N-am mai trăit niciodată ceva asemănător

Incendii de vegetație în Spania/ Sursa foto: Agerpres

Cel puțin 19.000 de persoane au fost evacuate în regiunea Madrid, Spania, unde autoritățile se confruntă cu cel mai grav incendiu din istoria zonei.

Cel puţin 19.000 de persoane au fost deja evacuate sau sunt izolate în regiunea Madrid din cauza celui mai grav incendiu din istorie în regiune, care a devastat deja 6.000 de hectare, a anunţat vineri Isabel Díaz Ayuso, preşedinta regiunii Madrid, potrivit AFP.

Pentru o regiune ca aceasta, cu o densitate mare de locuinţe şi de populaţie, este o catastrofă, a spus ea cu prilejul unei conferinţe de presă.

N-am mai trăit niciodată ceva asemănător, a adăugat ea pe când se afla la un centru de coordonare a operaţiunilor de salvare la faţa locului, subliniind că prioritatea momentului este de a salva vieţi.

Cel puţin 43 de locuinţe au fost distruse. Autorităţile nu au înregistrat niciun deces

Politiciana de dreapta a indicat pentru jurnalişti că autorităţile monitorizau 1.200 de persoane vârstnice şi că patru localităţi (Aldea del Fresno, Chapinería, Navas del Rey şi Colmenar de Arroyo) erau fie deja evacuate, fie în curs de evacuare.

Am plasat în izolare (loclităţile) Villa del Prado, San Martín de Valdeiglesias şi Pelayos de la Presa, a adăugat Isabel Díaz Ayuso, în timp ce patru axe rutiere rămân blocate.

Până în acest moment, autorităţile nu au înregistrat niciun deces.

La capitolul pagube materiale, cel puţin 43 de locuinţe au fost distruse, a spus Isabel Díaz Ayuso, menţionând o situaţie complet neobişnuită şi catastrofică, care evoluează foarte rapid.

Pentru a încerca să aducă sub control flăcările celor două focare, cel din San Martin de Valdeiglesias şi cel din Villa del Prado, care sunt pe punctul de fuziona, potrivit prefectului regiunii Madrid, 31 de vehicule şi nouă aeronave au fost mobilizate până la această oră, a mai precizat Isabel Díaz Ayuso, conform Agerpres.

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