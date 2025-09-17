Ultimele știri
Publicat pe 17 Sep 2025
Trucuri simple pentru a scăpa de calcarul din mașina de spălat
Publicat pe 12 Sep 2025
Adevărul din spatele roșiilor lucioase: Trucuri ca să le deosebești pe cele bio de cele coapte artificial
Publicat pe 12 Sep 2025
Cum să cureți cuptorul electric ușor și sigur, fără produse chimice
Publicat pe 12 Sep 2025
Cum să scapi de urechile înfundate folosind metode naturale
Publicat pe 12 Sep 2025
Maioneza de post din pufuleți. Rețeta care a cucerit internetul
Publicat pe 11 Sep 2025
De ce se aburește parbrizul pe interior și cum scapi definitiv de problemă
Publicat pe 11 Sep 2025
Cât timp poți păstra carnea gătită în frigider fără să te îmbolnăvești
Publicat pe 11 Sep 2025
Proprietățile surprinzătoare ale mierii pe care sigur nu le știai
Publicat pe 10 Sep 2025
Cum să scapi de zgârieturile de pe mașină fără să mergi la service
Publicat pe 09 Sep 2025
Cum să-ți cureți grătarul ars fără chimicale scumpe. Trucuri testate
Publicat pe 08 Sep 2025
Cum să scapi de petele de ciment de pe geamuri fără să le zgârii
Publicat pe 05 Sep 2025
Secretele unei livezi bogate. De ce fertilizarea de toamnă face diferența
Publicat pe 04 Sep 2025
De ce se înfundă chiuveta? Ce nu trebuie să arunci niciodată pe țeavă
Publicat pe 03 Sep 2025
Cum să dublezi durata de viață a bateriei iPhone-ului cu doar câteva setări
Publicat pe 02 Sep 2025
De ce apar furnicile în casă și cum să le alungi fără substanțe toxice
Publicat pe 31 Aug 2025
Ai zgâriat parchetul? Iată cum să scapi de urme în câteva clipe
Publicat pe 30 Aug 2025
Cum deosebești mierea naturală de cea contrafăcută și ce alte alimente ascund surprize
Publicat pe 30 Aug 2025
Cum să obții mai mulți bani pentru mașina ta atunci când vrei să o vinzi
Publicat pe 30 Aug 2025
Cum elimini zgârieturile de pe parbriz fără să mergi la service
Publicat pe 29 Aug 2025
Câte haine poți pune, de fapt, în mașina de spălat fără să o strici
Publicat pe 28 Aug 2025
Cât timp poți păstra carnea de porc la congelator fără să-ți riști sănătatea
Publicat pe 28 Aug 2025
Cum să îți păstrezi plantele de apartament sănătoase. Cele mai frecvente boli și soluțiile recomandate
Publicat pe 22 Aug 2025
Camera de hotel, un focar de bacterii? Ce spun experții și cum te poți feri
Publicat pe 20 Aug 2025
De ce vinul de smochine poate fi alternativa perfectă la vinul clasic. Cum să-l prepari
Publicat pe 20 Aug 2025
Cum să recunoști semnele că plantele tale nu primesc destulă apă
Publicat pe 19 Aug 2025
Cât de des trebuie să-i faci baie pisicii tale. Recomandările medicilor veterinari
Publicat pe 13 Aug 2025
Cum să scapi de grăsimea abdominală fără să te înfometezi
Publicat pe 12 Aug 2025
7 metode ingenioase prin care iarba tăiată poate face minuni în grădină
Publicat pe 10 Aug 2025
Cum să scoți o cheie blocată dintr-o ușă fără să o rupi
Publicat pe 09 Aug 2025
Câte ore de somn îți trebuie cu adevărat, în funcție de vârstă
Publicat pe 08 Aug 2025
Scapă de buruieni fără chimicale: 10 metode naturale care chiar funcționează
Publicat pe 07 Aug 2025
Pasta de dinți, arma secretă din casă. Trucuri ingenioase pe care nu le știai
Publicat pe 05 Aug 2025
Recoltă bogată fără chimicale: Îngrășământul natural pentru pomi fructiferi pe care îl poți face acasă
Publicat pe 04 Aug 2025
Zațul de cafea: Comoara ascunsă din bucătărie care îți poate salva grădina
Publicat pe 01 Aug 2025
Ce faci cu pământul vechi din ghivece? Transformă-l în aur pentru plantele tale
Publicat pe 01 Aug 2025
Provizii pe viață: Ce alimente rezistă pentru totdeauna și cum să le depozitezi
Publicat pe 31 Iul 2025
Urechi înfundate? Iată cele mai eficiente metode pentru a scăpa de problemă
Publicat pe 30 Iul 2025
Adio, mătreață! Trucuri naturale care îți salvează părul rapid și eficient
Publicat pe 30 Iul 2025
Ai vin, dar nu ai tirbușon? Metode testate care chiar funcționează
Publicat pe 29 Iul 2025
Vrei să nu mai schimbi laptopul la fiecare 2 ani? Iată secretul longevității
Publicat pe 29 Iul 2025
Cum să dezgheți carnea în 15 minute fără microunde. Trucuri rapide din bucătărie
Publicat pe 28 Iul 2025
De ce sare siguranța de la contor și ce pași trebuie să urmezi pentru a remedia problema
Publicat pe 25 Iul 2025
Cum alegi caloriferul ideal ca să plătești mai puțin la întreținere
Publicat pe 25 Iul 2025
Aur autentic sau doar poleială? Cum verifici corect o bijuterie
Publicat pe 24 Iul 2025
Vița de vie de la A la Z: Cum o plantezi corect pentru o recoltă bogată
Publicat pe 23 Iul 2025
Metode eficiente pentru uscarea ardeilor iuți acasă
Publicat pe 22 Iul 2025
Câinele tău sapă gropi în curte? Află ce încearcă să-ți spună și cum îl poți opri
Publicat pe 21 Iul 2025
Cum poți transforma resturile din bucătărie în super-hrană pentru plantele din casă
Publicat pe 19 Iul 2025
Secretul unei recolte bogate de roșii. Câtă lumină solară este necesară cu adevărat
Publicat pe 19 Iul 2025
Cum te ajută cojile de lămâie în bucătărie, fără să le pui în farfurie
Cele mai noi știri
Publicat acum 2 ore si 17 minute
SUA vând rachete antitanc către Polonia. Tranzacție de 780 mil. de dolari
Publicat acum 4 ore si 9 minute
Scena politică, în fierbere. Posibila apariție a unui "partid Georgist". Bogdan Chirieac: Mă aștept la surprize. Ar fi o lovitură
Publicat acum 4 ore si 15 minute
Cutremur puternic în această seară
Publicat acum 4 ore si 17 minute
Directorul Companiei de Apă Brașov, suspecat că ar fi dat mită ca să ocupe funcția. Ce salariu încasează
Publicat acum 4 ore si 45 minute
Un avion low-cost s-a apropiat periculos de mult de Air Force One al lui Trump
Publicat pe 17 Sep 2025
Răsturnare de situație cu accidentul în care a fost implicat Toto Dumitrescu. Mircea Badea, reacție
Publicat acum 18 ore si 11 minute
Mircea Badea, apel de ultimă oră la Nicușor Dan
Publicat pe 17 Sep 2025
Chirieac, uimit de ce a spus Ciuvică despre Nicușor Dan. Schimb de replici / video
Publicat pe 17 Sep 2025
Drona care a survolat obiective guvernamentale poloneze aparținea unui ucrainean. Decizia autorităților de la Varșovia
Publicat pe 17 Sep 2025
Michelle Obama ajunge, în această noapte, la București. Motivul vizitei sale în România
Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare
de
Roxana Neagu
Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?
de
Val Vâlcu
Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui
de
Val Vâlcu
