Ce dispozitive nu ai voie să bagi într-un prelungitor. Avertismentul specialiștilor

Este practic, ușor de folosit și, de cele mai multe ori, indispensabil. Totuși, puțini știu că folosirea incorectă a unui prelungitor poate transforma un obiect banal într-o sursă serioasă de pericol. Specialiștii avertizează că anumite electrocasnice nu ar trebui, sub nicio formă, conectate la un prelungitor.

Electrocasnicele mari, dușmanii tăcuți ai prelungitorului

De cele mai multe ori, problema apare în bucătărie, acolo unde frigiderul, cuptorul electric, mașina de spălat vase sau cuptorul cu microunde consumă o cantitate uriașă de energie. Dacă două sau mai multe dintre aceste aparate sunt conectate la același prelungitor, riscul de suprasarcină este major. Cablul se poate încinge, iar în cazuri extreme, poate izbucni un incendiu. Experții recomandă ca aceste dispozitive să fie conectate direct la priză, fiecare pe propriul circuit, pentru a evita orice incident.

Pericolul nu se oprește aici. În categoria aparatelor care nu trebuie niciodată alimentate printr-un prelungitor intră și mașina de spălat rufe sau uscătorul. Chiar dacă nu sunt utilizate permanent, aceste aparate trag un curent electric puternic în timpul funcționării. În plus, fluctuațiile de tensiune pot deteriora motorul sau componentele electronice, reducând durata de viață a electrocasnicelor.

Un alt exemplu des întâlnit este cel al aparatelor de întreținere personală: uscătorul de păr, placa de întins sau ondulatorul. Acestea generează temperaturi ridicate și necesită un consum mare de energie într-un timp scurt. Conectarea lor la un prelungitor poate duce la supraîncălzirea acestuia și, implicit, la scurtcircuite. Chiar dacă par inofensive, aceste aparate ar trebui folosite doar în prize dedicate, mai ales în băi, unde umiditatea amplifică riscurile.

Cum îți poți proteja locuința de riscurile unei suprasarcini electrice

Totodată, specialiștii atrag atenția asupra folosirii în lanț a prelungitoarelor – o greșeală frecventă, dar extrem de periculoasă. Conectarea unui prelungitor la altul poate provoca o creștere bruscă a temperaturii cablurilor și, în final, un incendiu. Chiar și atunci când dispozitivele conectate nu par a consuma mult, pericolul rămâne real.

Aparatele de climatizare portabile, fiarele de călcat sau aspiratoarele sunt alte exemple de dispozitive care trebuie conectate direct la o priză de perete. Acestea pot suprasolicita rapid un prelungitor obișnuit, mai ales dacă funcționează perioade lungi de timp. În plus, un prelungitor de calitate slabă, fără protecție la supratensiune, poate ceda oricând.

Nici dispozitivele folosite în birou sau pentru divertisment nu sunt complet lipsite de riscuri. Calculatorul, televizorul, consola de jocuri sau routerul pot fi conectate la același prelungitor, dar doar dacă acesta dispune de protecție împotriva suprasarcinii și dacă totalul consumului nu depășește limita indicată de producător. În lipsa acestor măsuri, chiar și o simplă fluctuație de tensiune poate deteriora aparatele sensibile.

Un alt aspect mai puțin cunoscut este legat de acvariile de mari dimensiuni. Pompele, încălzitoarele și sistemele de filtrare pot consuma mai multă energie decât pare la prima vedere. Specialiștii recomandă ca aceste sisteme să fie conectate direct la priză, fără prelungitoare, pentru a evita accidentele, mai ales în spațiile unde există umiditate ridicată.

Concluzia este clară: prelungitorul este util, dar nu universal. Poate oferi confort și flexibilitate, însă utilizarea incorectă transformă acest accesoriu banal într-un real pericol pentru locuință. Pentru siguranță, fiecare aparat de mare putere trebuie conectat direct la o priză, iar prelungitoarele ar trebui folosite doar pentru dispozitive de mic consum, precum lămpi, încărcătoare sau echipamente IT de uz moderat.