Pasta de dinți, arma secretă din casă. Trucuri ingenioase pe care nu le știai

Deși este recunoscută drept un produs esențial pentru igiena orală, pasta de dinți ascunde o mulțime de întrebuințări neobișnuite, dar extrem de eficiente în gospodărie. Pe lângă rolul binecunoscut de a oferi un zâmbet alb și sănătos, aceasta poate deveni un real ajutor în activitățile zilnice de curățare, întreținere sau chiar în rezolvarea unor probleme de ordin cosmetic sau casnic. Puțini știu că, folosită corect, pasta de dinți poate înlocui cu succes o serie de produse de curățenie și poate reda strălucirea unor obiecte aparent compromise.

Una dintre cele mai spectaculoase utilizări ale pastei de dinți este curățarea farurilor mașinii. În timp, acestea capătă un aspect mat sau îngălbenit, afectând vizibilitatea pe timp de noapte. Aplicând puțină pastă de dinți pe o periuță sau pe o lavetă moale și frecând ușor suprafața, farurile își recapătă rapid transparența. Același principiu se aplică și pentru stopuri sau elemente cromate, care pot fi lustruite cu succes folosind doar acest produs din baie.

De asemenea, zgârieturile superficiale de pe caroseria mașinii, în special în cazul celor vopsite în alb, pot fi atenuate cu ajutorul pastei de dinți. Tot ea se dovedește eficientă și în recondiționarea discurilor CD sau DVD zgâriate, care uneori pot fi salvate aplicând aceeași metodă simplă: o cantitate mică de pastă întinsă pe suprafața discului, urmată de o curățare delicată cu o lavetă moale.

Un alt loc în care pasta de dinți își dovedește versatilitatea este bucătăria. Garniturile frigiderului, zone deseori neglijate, pot deveni focare de murdărie și mucegai. Curățarea lor se face ușor cu o periuță veche și pastă de dinți, care pătrunde în colțurile greu accesibile și igienizează eficient.

În sufragerie, petele lăsate de cănile fierbinți pe suprafața mobilierului din lemn pot fi eliminate cu succes folosind o cantitate mică de pastă aplicată direct pe pată, urmată de o ștergere delicată cu o cârpă moale. Efectul este rapid și surprinzător.

Pentru pasionatele de îngrijire personală, pasta de dinți poate deveni un înlocuitor temporar pentru acetonă. Amestecată cu puțină zeamă de lămâie și apă, această soluție poate îndepărta eficient oja de pe unghii. Iar în lipsa gelului de păr, o cantitate mică aplicată pe pieptene poate ajuta la fixarea temporară a coafurii, oferind un aspect îngrijit în situații de urgență.

În baie, pasta de dinți poate transforma complet aspectul oglinzii. Aplicată și lustruită pe suprafața acesteia, previne aburirea, oferind un confort suplimentar în rutina zilnică. Același efect se poate obține și pe geamurile mașinii.

Bijuteriile și tacâmurile din argint își pot recăpăta strălucirea originală printr-o curățare simplă cu pastă de dinți. Aplicată cu o periuță moale, aceasta îndepărtează oxidarea și murdăria acumulată, fără a afecta delicatețea metalului. Inclusiv diamantele sau pietrele prețioase își pot recăpăta luciul de altădată folosind aceeași metodă.

Pasta de dinți are efecte benefice și în cazul iritațiilor ușoare ale pielii, înțepăturilor de insecte sau arsurilor minore. Aplicată local, poate reduce mâncărimea și inflamația. Mai mult, în cazul vânătăilor, aceasta ajută la diminuarea umflăturii, accelerând vindecarea.

Pentru curățenia pantofilor sport, în special cei din pânză albă, pasta de dinți face minuni. În combinație cu apă și o picătură de detergent lichid, poate reda aspectul curat al încălțămintei. Este important însă să nu se aplice pe piele, pentru a evita deteriorarea materialului.

În cazul în care copiii lasă urme de creioane sau markere pe pereți, nu este nevoie să apelezi la soluții agresive. Pasta de dinți aplicată pe o cârpă umedă și frecată ușor pe suprafața afectată poate elimina complet aceste urme, fără a deteriora vopseaua.

Nu doar pereții pot beneficia de puterea acestui produs. Petele de pe covoare, în special cele dificile sau care nu pot fi tratate cu înălbitor, pot fi estompate folosind pastă de dinți. Efectul său de albire ajută și în cazul petelor de cerneală de pe hainele copiilor, mai ales la începutul școlii. Aplicată direct pe pată și frecată cu o periuță, aceasta poate elimina urmele vizibile.

Un alt scenariu des întâlnit în rândul părinților este acela în care copilul vine acasă cu gumă de mestecat lipită în păr. În locul unei tunsori de urgență, o soluție simplă este aplicarea de pastă de dinți pe zona afectată. Aceasta neutralizează proprietățile lipicioase ale gumei, permițând îndepărtarea sa fără durere.

Chiar și mobilierul de grădină din plastic alb, ușor de murdărit, poate fi curățat eficient cu pastă de dinți. Aplicată pe o lavetă, aceasta îndepărtează urmele de murdărie și praf, oferindu-le un aspect proaspăt.

În cele din urmă, dacă fierul de călcat prezintă depuneri sau arsuri pe talpă, nu este nevoie să investești în soluții speciale. Aplicarea pastei de dinți și frecarea cu o periuță moale pot curăța suprafața eficient, prelungind durata de viață a aparatului.

