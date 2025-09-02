De ce apar furnicile în casă și cum să le alungi fără substanțe toxice

Într-o dimineață obișnuită, când te grăbești să îți bei cafeaua și să pleci la serviciu, ai putea observa o coloană de furnici care traversează nestingherite blatul din bucătărie. O scenă deloc plăcută și, din păcate, foarte des întâlnită în multe locuințe. Întrebarea firească este: de ce apar aceste insecte în casă și, mai ales, cum putem scăpa de ele fără a transforma situația într-o bătălie continuă?

Specialiștii spun că furnicile nu apar întâmplător în locuințele noastre. Ele caută hrană, apă și adăpost, iar casa ta poate fi exact mediul propice pentru toate acestea. Dulciurile reprezintă o atracție irezistibilă pentru aceste insecte, indiferent dacă vorbim despre zahăr rafinat sau despre surse naturale, precum fructele. O simplă pată de suc uitată pe masă sau câteva firimituri lăsate pe podea sunt suficiente pentru ca furnicile să descopere un nou „teren de vânătoare”.

Totuși, dulcele nu este singura tentație. Grăsimile și resturile alimentare joacă un rol la fel de important. Un blat nespălat după gătit, urme de ulei pe aragaz sau un coș de gunoi necurățat pot atrage aceste insecte cu o rapiditate surprinzătoare. De asemenea, umezeala constantă, cum ar fi o țeavă care curge sau o chiuvetă mereu umedă, devine o sursă de apă pe care furnicile o exploatează imediat.

Intrarea lor în casă nu este deloc dificilă. Furnicile se pot strecura prin spații microscopice, prin crăpături în pereți, prin ferestre care nu se închid perfect sau chiar pe sub uși. Odată ce au găsit o cale de acces și o sursă de hrană, ele nu mai pleacă singure.

Cum putem preveni, așadar, apariția acestor musafiri nepoftiți? Prima regulă este menținerea curățeniei. Este important să speli vasele imediat după ce le-ai folosit, să ștergi toate suprafețele din bucătărie și să aspiri podelele pentru a elimina orice urmă de firimituri. La fel de esențială este verificarea instalațiilor sanitare. O mică scurgere de apă poate fi un magnet pentru furnici, așa că repararea robinetelor sau a țevilor defecte nu ar trebui amânată.

Pe lângă igienă și întreținere, este recomandat să te asiguri că ușile și ferestrele se închid etanș, iar eventualele găuri sau crăpături sunt astupate. Aceste detalii aparent minore fac diferența între o casă liniștită și una invadată de insecte.

Iar dacă furnicile au reușit deja să își facă simțită prezența, există și soluții naturale la îndemâna oricui. Una dintre cele mai eficiente metode este amestecul de borax și zahăr, plasat în zonele frecventate de furnici. Substanța atrage insectele, însă în același timp le elimină treptat.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News