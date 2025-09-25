Cum îți cureți tapetul de pe pereți fără bătăi de cap. Metode rapide și eficiente

Însă, înainte să aplici un tapet modern sau să revopsești, apare inevitabila întrebare: cum îndepărtezi vechiul tapet fără să distrugi peretele? Operațiunea nu este complicată, dar necesită răbdare, câteva materiale la îndemână și respectarea unor pași simpli.

Primul detaliu de care trebuie să ții cont este protejarea camerei. Așterne folii de plastic sau cartoane pe podea pentru a evita murdăria și demontează prizele și întrerupătoarele. E recomandat să întrerupi curentul electric și să acoperi cablurile expuse, mai ales că apa sau soluțiile folosite pot intra în contact cu instalația.

Odată ce spațiul este pregătit, urmează partea practică. Încearcă mai întâi să dezlipești un colț de tapet cu mâna sau cu un șpaclu. Dacă materialul nu cedează, este momentul să apelezi la soluțiile de înmuiere. În comerț există lichide speciale pentru decaparea tapetului, care se aplică uniform și se lasă să acționeze aproximativ 15 minute. În tot acest timp, adezivul se înmoaie și tapetul devine mult mai ușor de desprins.

Pentru cei care preferă variantele făcute acasă, două soluții s-au dovedit la fel de eficiente. Prima este un amestec de apă fierbinte și oțet alb, pulverizat direct pe perete. Căldura și aciditatea oțetului înmoaie lipiciul, iar după câteva minute tapetul poate fi îndepărtat cu ușurință. A doua variantă, mai plăcută ca miros, presupune combinarea balsamului de rufe cu apă fierbinte. Și aici este esențial ca lichidul să fie aplicat generos, pentru ca fibrele de hârtie și adezivul să se înmoaie corespunzător.

Indiferent de soluția folosită, șpaclul rămâne unealta esențială pentru desprinderea tapetului. Mișcările trebuie să fie ferme, dar controlate, pentru a nu zgâria sau deteriora peretele. Odată îndepărtat tapetul, suprafața trebuie curățată de resturile de lipici cu o cârpă sau un burete umed. Acesta este momentul în care răbdarea face diferența, deoarece fiecare urmă de adeziv eliminată asigură o aderență mai bună pentru viitorul finisaj.

Specialiștii recomandă să nu aplici un nou tapet peste cel vechi. Chiar dacă pare o scurtătură tentantă, lipiciul nou aderă mult mai bine pe un perete curat, iar rezultatul final va fi uniform și rezistent.