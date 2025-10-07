De ce ruginesc cuțitele de bucătărie și cum le poți readuce la viață

Deși pare un detaliu minor, apariția ruginii nu doar că afectează aspectul estetic al ustensilelor, ci poate influența și gustul sau siguranța preparatelor. De ce se întâmplă acest lucru și cum poți preveni sau îndepărta rugina fără efort? Răspunsurile sunt mai simple decât par.

Rugina apare atunci când oțelul intră în contact prelungit cu umezeala. Apa, aburul sau chiar mediul umed din bucătărie pot accelera acest proces. În plus, ingredientele acide, precum lămâia, oțetul sau roșiile, pot reacționa chimic cu metalul, grăbind deteriorarea. Chiar și sarea sau unele legume, aparent inofensive, pot contribui la coroziunea lamei dacă nu este curățată corespunzător.

Un alt factor esențial este lipsa întreținerii. Dacă după gătit lași cuțitul nespălat sau îl uiți în chiuvetă, resturile de mâncare și umezeala formează un mediu perfect pentru apariția ruginii. Specialiștii recomandă spălarea imediată a lamei cu apă caldă și detergent de vase, urmată de uscarea completă cu un prosop curat. Orice picătură rămasă pe metal poate lăsa urme în doar câteva ore.

Depozitarea joacă și ea un rol important. Cuțitele ținute într-un sertar închis, fără ventilație, sunt mai expuse umidității. Ideal este să fie păstrate într-un suport aerisit sau pe un bloc magnetic, unde pot respira și se pot usca natural. Dacă au mânere din lemn, acestea trebuie lăsate să se usuce complet, altfel pot căpăta mirosuri neplăcute și pot favoriza apariția mucegaiului.

Când rugina a apărut deja, există soluții rapide și eficiente pentru a reda luciul lamelor. O metodă clasică este curățarea cu oțet. Pune lama în oțet timp de câteva minute, apoi freacă ușor cu partea abrazivă a unui burete. Pentru pete mai rezistente, amestecă bicarbonat de sodiu cu puțină apă până obții o pastă groasă, aplic-o pe zonele afectate și șterge după câteva minute. Rezultatul va fi surprinzător.

O altă soluție mai puțin cunoscută, dar la fel de eficientă, este folosirea unui cartof crud. Acesta conține acid oxalic, o substanță care dizolvă rugina în mod natural. Taie cartoful în jumătate și freacă lama până când urmele dispar complet. Este o metodă sigură, ecologică și la îndemâna oricui.

După curățare, nu uita de pasul final: protejarea lamei. Aplică un strat subțire de ulei de măsline și șterge-l cu o cârpă curată. Uleiul creează o barieră fină care împiedică formarea ruginii și menține strălucirea metalului pentru mai mult timp.