Când vine vorba de rufe curate și proaspete, multe gospodine știu deja că trucurile simple și naturale pot face minuni. Unul dintre acestea este folosirea bicarbonatului de sodiu direct în mașina de spălat.

Ce se întâmplă dacă pui o linguriță de bicarbonat în mașina de spălat

Nu e doar un mit de pe internet, ci o metodă dovedită și extrem de eficientă. Iată de ce merită să pui o linguriță de bicarbonat la fiecare spălare:

1. Neutralizează mirosurile neplăcute

Indiferent dacă vorbim de hainele transpirate după sport sau de prosoapele care capătă acel miros greu de mucegai, bicarbonatul acționează ca un neutralizator natural de mirosuri.

În loc să acopere mirosurile cu parfum artificial, le elimină.

2. Întărește acțiunea detergentului

O simplă linguriță de bicarbonat poate face detergentul mai eficient.

Bicarbonatul echilibrează pH-ul apei și ajută la dizolvarea mai bună a murdăriei și grăsimii, astfel încât hainele ies mai curate și mai luminoase.

3. Protejează mașina de spălat

Nu doar hainele au de câștigat. Bicarbonatul are un efect blând de curățare și asupra mașinii de spălat.

Bicarbonatul ajută la prevenirea depunerilor de calcar și mucegai, menținând tamburul și conductele curate, ceea ce prelungește durata de viață a aparatului.

4. Protejează țesăturile și culorile

Spre deosebire de unele soluții chimice dure, bicarbonatul este delicat cu materialele.

Poate fi folosit atât pentru hainele albe, cât și pentru cele colorate, fără riscul de a le decolora sau deteriora.

5. O soluție economică și ecologică

Un pachet de bicarbonat costă câțiva lei și ține mult timp.

În plus, fiind o substanță naturală, nu poluează apa și este mult mai prietenos cu mediul decât aditivii chimici din comerț.

Cum se folosește corect?