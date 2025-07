Ai crezut că știi să faci grătar? Iată 9 greșeli pe care le faci fără să-ți dai seama

Specialiștii în arta grătarului au observat, de-a lungul timpului, că există câteva greșeli comune pe care mulți le fac, chiar și atunci când sunt convinși că stăpânesc perfect grătarul. Din fericire, ele pot fi corectate cu ușurință dacă știi la ce să fii atent și cum să procedezi.

Una dintre erorile întâlnite frecvent este aceea de a unge grătarul direct cu ulei. Deși poate părea o soluție logică pentru a preveni lipirea, realitatea este că uleiul aplicat pe grătarul încins se arde imediat, provocând flăcări mari și lăsând un reziduu care nu face decât să încurce. În schimb, regula de aur spune clar: unge întotdeauna mâncarea, nu grătarul. Astfel, carnea va căpăta o crustă frumoasă, nu se va lipi și va rămâne suculentă.

Preîncălzirea grătarului este un alt pas esențial, dar deseori neglijat. Graba poate fi mare, însă așezarea cărnii pe un grătar care nu a ajuns la temperatura potrivită duce la un preparat gătit inegal și cu risc de lipire. Dacă folosești grătar pe gaz, asigură-te că toate arzătoarele funcționează la intensitate maximă pentru câteva minute. Dacă ai ales cărbunii, așteaptă până aceștia capătă o culoare gri-albicioasă, semn că sunt gata de lucru. În felul acesta, vei crea un mediu perfect pentru gătire uniformă și vei arde orice urmă de reziduu rămas de la sesiunile anterioare.

Curățarea grătarului, înainte și după fiecare utilizare, este la fel de importantă. Un grilaj curat se comportă similar unei tigăi de fontă bine întreținute: cu cât este îngrijit mai des, cu atât rezultatele vor fi mai bune. O perie metalică cu fire rigide îndepărtează eficient resturile, dar în lipsa ei, poți folosi o bucată de folie de aluminiu strânsă într-o minge și prinsă cu o pensetă metalică.

În plus, înțelegerea diferenței dintre gătirea directă și cea indirectă poate schimba complet calitatea preparatelor. Când prepari burgeri, legume sau bucăți mici care se gătesc rapid, este indicat să folosești metoda directă, cu focul sub mâncare. Pentru bucăți mari, cum ar fi un cotlet gros sau un pui întreg, gătirea indirectă (cu foc pe lateral și zona de sub carne fără jar sau arzător pornit) asigură o coacere lentă și uniformă, evitând arderea exteriorului înainte ca interiorul să fie gata.

Deseori, când apar flăcări nedorite, prima reacție este să iei sticla cu apă și să torni direct pe foc. Aceasta este, însă, o soluție greșită. Apa transformă grăsimea încinsă în abur fierbinte, crescând riscul de arsuri și putând chiar deteriora smalțul grătarului. Dacă apar flăcări, închide imediat arzătoarele sau mută cărbunii, scoate mâncarea de pe foc și presară sare grunjoasă sau bicarbonat de sodiu pentru a potoli flăcările.

O altă greșeală des întâlnită este întoarcerea obsesivă a cărnii. Mulți cred că astfel se va găti mai repede sau mai uniform, însă în realitate carnea trebuie întoarsă o singură dată. La început, aceasta se lipește de grătar, dar pe măsură ce se gătește, se va desprinde singură. Acesta este momentul ideal pentru a o întoarce, păstrând astfel sucurile în interior și evitând ruperea ei.

Foarte importantă este și prevenirea contaminării încrucișate. Aceleași ustensile folosite la carnea crudă nu trebuie să atingă carnea gătită. Pentru a nu greși, poți marca ustensilele cu bandă adezivă colorată, astfel încât să le diferențiezi ușor. De asemenea, folosește platouri separate: unul pentru a transporta carnea crudă la grătar și altul curat, pentru a o aduce înapoi gătită.

Aplicarea sosurilor este un alt moment sensibil. Sosurile barbecue dulci, cu mult zahăr, tind să se ardă rapid, lăsând un strat negru și amar la suprafață. Ideal este să le aplici în ultimele 10-15 minute de gătire, astfel încât să aibă timp să se caramelizeze frumos, fără să se ardă.

Nu în ultimul rând, evită să tai carnea pentru a vedea dacă este gata. Această practică face ca sucurile prețioase să se piardă, iar carnea să devină seacă. Cel mai bine este să folosești un termometru special pentru carne, care îți va indica exact temperatura internă. După ce ai luat-o de pe grătar, las-o să se odihnească câteva minute pentru ca sucurile să se redistribuie uniform și să ai un preparat fraged și gustos.

