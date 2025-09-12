Maioneza de post din pufuleți. Rețeta care a cucerit internetul

Când spui „maioneză”, te gândești automat la ouă, ulei și puțin muștar. Însă, datorită faptului că mulți români caută alternative sănătoase și gustoase, a apărut o rețetă care stârnește curiozitate și zâmbete deopotrivă: maioneza din pufuleți. Poate părea greu de crezut, dar această variantă este nu doar simplu de preparat, ci și extrem de gustoasă, iar secretul ei stă chiar în textura surprinzătoare a pufuleților.

Ingrediente necesare pentru maioneza din pufuleți

100 g pufuleți simpli, cu sare

200 ml ulei

1 lingură muștar

3 linguri apă plată

zeama de la o jumătate de lămâie

sare după gust

piper alb măcinat

Cum se prepară maioneza din pufuleți

Procesul este mai rapid decât pare. Tot ce trebuie să faci este să lași pufuleții la înmuiat în apă rece timp de aproximativ 5-10 minute. Odată înmuiați, se scurg bine și se pun într-un bol încăpător. Aici începe magia: se adaugă muștarul și un praf de sare, iar compoziția se amestecă energic cu o lingură de lemn. Pas cu pas, se toarnă uleiul, în fir subțire, până când amestecul prinde consistență și capătă textura fină a unei maioneze clasice.

La final, pentru un gust echilibrat și proaspăt, se presară piper alb măcinat și se stoarce zeama de lămâie. Dacă preferi o aromă mai intensă, poți ajusta cantitatea de lămâie după propriul gust.

Chiar dacă pare o improvizație, maioneza din pufuleți are avantajele ei. Este ideală pentru cei care țin post sau pentru persoanele care au probleme cu colesterolul și caută o alternativă mai ușoară la maioneza tradițională. În plus, se potrivește de minune la salate, sandvișuri sau chiar ca sos pentru legume coapte.

Pentru cei care preferă alte variante, există și rețeta de maioneză vegetală, preparată pe bază de lapte de soia sau de migdale. În acest caz, laptele vegetal se amestecă cu zeama de lămâie, iar uleiul se adaugă treptat, cu ajutorul unui mixer. La final, se completează cu muștar, sare și piper, obținându-se o textură cremoasă și un gust delicat.

