Camera de hotel, un focar de bacterii? Ce spun experții și cum te poți feri

Atunci când ajungem într-o cameră de hotel, majoritatea dintre noi avem impresia că intrăm într-un spațiu impecabil, gata să ofere confort și relaxare. Realitatea este însă alta: în spatele unei camere care arată curată se ascund numeroase surse de bacterii și microbi, greu de observat cu ochiul liber, dar cu potențial serios pentru sănătate. Specialiștii atrag atenția că unele obiecte din hoteluri se numără printre cele mai murdare lucruri cu care intrăm în contact, chiar mai murdare decât cele din propria locuință.

Primul exemplu este telecomanda televizorului, unul dintre cele mai folosite obiecte dintr-o cameră. Studiile arată că aceasta este adesea plină de bacterii, inclusiv de tipul E. coli, din cauza faptului că trece prin mâinile a sute de persoane. O situație similară se întâlnește și în cazul telefonului fix din cameră, utilizat atât de turiști, cât și de personalul hotelului. Receptorul poate adăposti stafilococul auriu sau chiar virusuri respiratorii, motiv pentru care medicii recomandă evitarea apropierii gurii de acesta.

Nici paharele oferite în camere nu sunt de neglijat. Deși par curate, în multe cazuri acestea nu sunt spălate corespunzător, ci doar clătite rapid cu apă. Pentru a reduce riscul de contaminare, specialiștii sfătuiesc turiștii să folosească pahare de unică folosință sau să consume băuturi direct din sticlă.

Baia este un alt loc unde igiena lasă de dorit. Suprafețele precum chiuveta sau blatul sunt adesea curățate cu aceleași lavete folosite pentru toaletă, ceea ce favorizează transferul de germeni. Din acest motiv, este recomandat ca obiectele de igienă personală, precum periuța de dinți sau aparatul de ras, să nu fie lăsate direct pe aceste suprafețe.

Patul, deși pare cel mai sigur spațiu, poate ascunde și el riscuri. Cearșafurile, păturile sau pernele pot transmite afecțiuni cutanate și chiar boli cu transmitere sexuală, în cazul în care nu au fost schimbate între clienți. De aceea, turiștii ar trebui să verifice cu atenție lenjeria și, la nevoie, să solicite schimbarea ei.

Scaunele și canapelele din cameră se află și ele pe lista obiectelor pline de bacterii. Materialul textil nu se curăță în profunzime, iar petele invizibile pot adăposti germeni periculoși. O soluție simplă este acoperirea acestora cu un prosop curat înainte de utilizare.

Poate cel mai surprinzător detaliu este legat de covor. Deși aspirat, acesta rămâne un adevărat depozit de murdărie și microbi, acumulată în timp. Medicii recomandă ca turiștii să poarte mereu papuci sau măcar șosete în cameră, pentru a evita contactul direct.

Biroul, mânerele ușilor, întrerupătoarele și chiar uscătorul de păr sunt alte surse neașteptate de microbi. Unele cercetări au demonstrat că uscătoarele de păr din hoteluri pot fi mai contaminate decât capacele de toaletă, tocmai pentru că sunt rar curățate.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News