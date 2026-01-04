€ 5.0985
DCNews Stiri Internațional Rubio descrie guvernul Cubei drept „o problemă uriaşă", la o zi după operaţiunea din Venezuela
Data publicării: 23:38 04 Ian 2026

Rubio descrie guvernul Cubei drept „o problemă uriaşă", la o zi după operaţiunea din Venezuela
Autor: Anca Murgoci

marco-rubio_71117800 Marco Rubio - Foto: Agerpres
 

Marco Rubio descrie guvernul Cubei drept „o problemă uriaşă", la o zi după operaţiunea americană în Venezuela.

Secretarul de stat american Marco Rubio a descris duminică guvernul Cubei drept "o problemă uriaşă", la o zi după ce administraţia Trump l-a capturat pe liderul venezuelean Nicolas Maduro şi l-a extras din Venezuela, informează dpa.

Cuba ar putea fi următoarea după dramatica operaţiune militară a SUA la Caracas?

Întrebat dacă guvernul din Cuba ar putea fi următorul după dramatica operaţiune militară a SUA la Caracas, Rubio a declarat într-un interviu pentru NBC News că el nu doreşte să facă speculaţii cu privire la "viitori paşi".

„Însă nu cred că e un mare mister faptul că noi nu suntem mari fani ai regimului cubanez, care, apropo, este unul dintre cele care îl susţineau pe Maduro", a spus Marco Rubio.

Părinţii lui Rubio au emigrat din Cuba în SUA în 1956, în timpul dictaturii lui Fulgencio Batista. Tatăl său a lucrat apoi ca barman, iar mama lui ca menajeră la hotel.

Marco Rubio presează de multă vreme Washingtonul să adopte o linie dură la adresa Havanei, inclusiv atunci când era senator de Florida.

SUA au atacat Venezuela şi l-au răsturnat de la putere pe preşedintele Nicolas Maduro

SUA au atacat Venezuela şi l-au răsturnat de la putere pe preşedintele Nicolas Maduro, aflat în funcţie de mai mult timp, într-o operaţiune de câteva ore în cursul nopţii de vineri spre sâmbătă, cea mai directă intervenţie a Washingtonului în America Latină de la invazia din Panama din 1989. Maduro este în prezent încarcerat la New York, unde urmează să fie condus în faţa unui tribunal, pentru a răspunde în special la acuzaţii de 'narcoterorism'.

În Cuba, Partidul Comunist controlează statul, economia şi societatea, şi nu sunt permise alte partide politice. Potrivit activiştilor pentru drepturile omului, peste 1000 de deţinuţi politici se află în prezent în închisori în această ţară.

Relaţiile dintre Havana şi Washington sunt tensionate de decenii. În timpul fostului preşedinte american Barack Obama s-au făcut paşi spre o apropiere precaută între cele două ţări, însă aceştia au fost ulterior anulaţi de succesorul său Donald Trump.

