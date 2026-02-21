€ 5.0974
Stiri

Tensiune ridicată în Franța: Pregătiri pentru un marș în memoria studentului Quentin Deranque, ucis în bătaie. Macron, apel la calm
Data publicării: 12:29 21 Feb 2026

Tensiune ridicată în Franța: Pregătiri pentru un marș în memoria studentului Quentin Deranque, ucis în bătaie. Macron, apel la calm
Autor: Iulia Horovei

politie emmanuel macron franta Poliția franceză/președintele francez Emmanuel Macron. Colaj DCNews/Sursa foto: Agerpres

Francezii se pregătesc să iasă în stradă, sâmbătă, în memoria unui student în vârstă de 23 de ani, militant de extrema dreaptă, ucis în bătaie de către membri ai extremei stângi la Lyon, președintele Emmanuel Macron făcând apel la calm.

Preşedintele francez Emmanuel Macron a îndemnat „toată lumea la calm” înaintea marşului programat să aibă loc sâmbătă, în condiţii de securitate sporită, în memoria unui militant de extrema dreaptă ucis în bătaie de către membri ai extremei stângi la Lyon (centru-vest), potrivit AFP, preluat de Agerpres.

Quentin Deranque, un student de 23 de ani, a murit după mai multe lovituri primite în 12 februarie, fiind atacat de un grup de cel puţin şase persoane cu cagule.

Un marş în memoria sa este preconizat pentru sâmbătă seara la Lyon, unde a fost desfăşurat un dispozitiv „extrem de important” de poliţişti şi jandarmi, autorităţile aşteptându-se la confruntări cu această ocazie.

Macron, apel la calm

„Este un moment de reculegere şi de respect pentru tânărul nostru compatriot care a fost ucis”, a afirmat şeful statului la deschiderea Salonului dedicat agriculturii de la Paris.

„În Republică, nicio violenţă nu este legitimă”, a subliniat el. „Nu există loc pentru miliţii, de oriunde ar veni acestea”, a adăugat Emmanuel Macron.

Preşedintele francez a anunţat, de asemenea, o întâlnire cu guvernul săptămâna viitoare, pentru „a face o analiză completă a grupurilor de acţiune violentă care operează în ţară şi au legături cu partidele politice, indiferent care ar fi acestea”.

Şase indivizi suspectaţi de participarea la agresiunea soldată cu moartea tânărului au fost acuzaţi de „omucidere voluntară”, iar un asistent parlamentar al unui deputat al stângii radicale a fost acuzat de „complicitate”.

Administraţia preşedintelui american Donald Trump a denunţat vineri violenţa politică a extremei stângi, cerând aducerea în faţa justiţiei a celor responsabili de moartea lui Quentin Deranque.

Tensiuni între Macron și Meloni

Moartea lui Quentin Deranque a provocat, de asemenea, o dispută verbală între Emmanuel Macron şi premierul italian de extremă dreapta, Giorgia Meloni.

„Moartea unui băiat care abia trecuse de 20 de ani, atacat de grupuri legate de extremismul de stânga într-un climat de ură ideologică care se răspândeşte în mai multe ţări, este o rană pentru întreaga Europă”, a scris Meloni într-o postare joi pe platforma X.

Emmanuel Macron i-a răspuns vineri într-un mod tăios să înceteze să mai „comenteze ceea ce se întâmplă la alţii”.

„A interveni (...) pentru a-mi exprima solidaritatea cu poporul francez într-o chestiune care, evident, îi priveşte pe toţi nu constituie o ingerinţă. Îmi pare rău că Macron nu a înţeles asta”, a reacţionat şefa guvernului italian.

„Văd un climat care nu-mi place, îl văd în Italia, îl văd în Franţa, îl văd în Statele Unite”, a mai afirmat Giorgia Meloni, care a făcut referire la „anii de plumb” dintre 1969 şi 1980, în care Italia a fost scena unor atentate comise de organizaţii marxiste radicale, precum Brigăzile Roşii, dar şi de organizaţii de extremă dreapta. Membri ai Brigăzilor Roşii şi-au găsit atunci refugiu în Franţa, aminteşte AFP.

franta
emmanuel macron
mars de protest
