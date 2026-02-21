Incendiu la generatorul de rezervă de la Spitalul Fundeni din București. Ultimele informații de la pompieri

ISU BIF transmite că se intervine pentru stingerea incendiului.

Care e situația la fața locului

„Incendiu generator electric – Spitalul Fundeni, Municipiul București. Nu sunt pacienți afectați.

În aceste momente, echipaje operative ale ISU BIF intervin pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un generator electric de rezervă, amplasat în exteriorul spitalului, la aproximativ 25 de metri de clădire.

Situația la fața locului:

• Alimentarea cu energie electrică a fost oprită preventiv;

• Se acționează pentru localizarea și lichidarea incendiului;

• Generatorul afectat era de rezervă;

• Un corp al spitalului a rămas temporar fără energie electrică, până la sosirea echipajului furnizorului de electricitate pentru remedierea situației;

Forțe și mijloace alocate:

• 2 autospeciale de stingere cu apă și spumă

• 1 autospecială de descarcerare

• 1 autospecială cu azot

• 1 echipaj SMURD

• 1 container generator electric.

La acest moment, incendiul este localizat. Intervenția este în dinamică”, conform unui comunicat al ISU BIF.