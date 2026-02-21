€ 5.0974
|
$ 4.3327
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0974
|
$ 4.3327
 
DCNews Stiri Incendiu la generatorul de rezervă de la Spitalul Fundeni din București. Ultimele informații de la pompieri
Data actualizării: 10:23 21 Feb 2026 | Data publicării: 10:10 21 Feb 2026

Incendiu la generatorul de rezervă de la Spitalul Fundeni din București. Ultimele informații de la pompieri
Autor: Andrei Itu

Persoană decedată după un incendiu într-un bloc din Năvodari. Zeci de oameni au fost evacuați Foto: Inquam Photos/ George Călin

Un incendiu a izbucnit la un generator electric de rezervă situat în exteriorul Spitalului Fundeni, la aproximativ 25 de metri de clădire. În prezent, echipaje ale ISU București–Ilfov intervin pentru stingerea focului.

ISU BIF transmite că se intervine pentru stingerea incendiului.

Care e situația la fața locului

„Incendiu generator electric – Spitalul Fundeni, Municipiul București. Nu sunt pacienți afectați.

În aceste momente, echipaje operative ale ISU BIF intervin pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un generator electric de rezervă, amplasat în exteriorul spitalului, la aproximativ 25 de metri de clădire.

Situația la fața locului:

 • Alimentarea cu energie electrică a fost oprită preventiv;
 • Se acționează pentru localizarea și lichidarea incendiului;
 • Generatorul afectat era de rezervă;
 • Un corp al spitalului a rămas temporar fără energie electrică, până la sosirea echipajului furnizorului de electricitate pentru remedierea situației;

Forțe și mijloace alocate:

 • 2 autospeciale de stingere cu apă și spumă 
 • 1 autospecială de descarcerare
 • 1 autospecială cu azot
 • 1 echipaj SMURD
 • 1 container generator electric.

La acest moment, incendiul este localizat. Intervenția este în dinamică”, conform unui comunicat al ISU BIF.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

incendiu
spital fundeni
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 22 minute
Cine este Paolo Zampolli, omul ”din culisele” întâlnirii lui Nicușor Dan cu Marco Rubio
Publicat acum 36 minute
Putin promulgă legea prin care rușii pot rămâne fără servicii de telefonie mobilă la cererea FSB
Publicat acum 45 minute
Cătălina Poiană, preşedinta Colegiului Medicilor din România, arată condiții esențiale pentru un sistem de sănătate funcțional
Publicat acum 1 ora si 40 minute
Un microbuz cu 16 persoane s-a răsturnat în Giurgiu: Planul Roșu de Intervenție, activat
Publicat acum 1 ora si 48 minute
Se răstoarnă Puterea la Budapesta. Politicianul care-l depășește cu 10% pe Viktor Orban a văzut susținerea lui George Simion în România ca o trădare
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 4 ore si 0 minute
Alertă de Cod Galben de viscol. Drumuri închise. Desfăşurarea traficului în siguranţă, imposibilă/ Localități fără curent electric
Publicat acum 1 ora si 48 minute
Se răstoarnă Puterea la Budapesta. Politicianul care-l depășește cu 10% pe Viktor Orban a văzut susținerea lui George Simion în România ca o trădare
Publicat acum 3 ore si 16 minute
Încă o fetiță a murit de edem cerebral, după ce a fost operată de apendicită în Constanța. Ancuța avea doar 6 ani
Publicat acum 4 ore si 53 minute
BANCUL ZILEI: Seara, în fața televizorului
Publicat acum 12 ore si 9 minute
Locuință gratuită într-un sat spaniol pentru o familie cu copii. Condiția: să administreze ”inima satului”
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close