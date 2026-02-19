Bogdan Chirieac a apreciat discursul lui Nicușor Dan la Washington: "Foarte americănesc. A pus România la masă"

Analistul Bogdan Chirieac a evaluat discursul susținut de Nicușor Dan la Consiliul pentru Pace, apreciind că a fost „foarte bine calibrat, bine țintit, pragmatic și foarte americănesc”. Potrivit acestuia, președintele Dan a prezentat clar și la obiect ce poate face România, concret, în cadrul acestei inițiative.

Chirieac a subliniat că abordarea aleasă a fost una inspirată: „Nu a venit cu metafizică și aberații despre cum va face România pace în Gaza. Nu era cazul de așa ceva. România poate contribui și a spus cu ce”. Analistul a apreciat și munca echipei de comunicare. „Consilierul care i-a făcut discursul președintelui Dan merită felicitat pentru această abordare” a mai spus analistul politic.

În intervenția sa, Nicușor Dan a vorbit despre sprijin prin școli și burse, asistență medicală pentru răniți, bolnavi și persoane cu dizabilități, donații de echipamente, precum și despre contribuția României la construcția unei administrații. De asemenea, a menționat că, prin expertiza disponibilă, România poate oferi sprijin pe zona de justiție. „Asta pune România pe masă”, a punctat Bogdan Chirieac.

Participarea ar putea genera influență politică și consolidarea relațiilor cu SUA?

Bogdan Chirieac a continuat analiza, afirmând că, în urma discursului susținut de Nicușor Dan, Donald Trump „a văzut România” printr-o intervenție scurtă, dar solidă și cuprinzătoare. Potrivit acestuia, câteva minute bine folosite pot conta decisiv, mai ales într-o eventuală întâlnire tête-à-tête cu Donald Trump, unde concizia este esențială.

Bogdan Chirieac a subliniat că un dialog cu Marco Rubio, prezent la reuniune, ar putea fi de asemenea util, întrucât acesta cunoaște mai bine dosarul României și ar putea facilita explicarea oportunităților de cooperare. O altă personalitate-cheie care ar putea ajuta, potrivit analistului, este Jared Kushner, ginerele lui Trump, trimis special ca emisar de pace, alături de Steve Witkoff, pentru dosarul Ucrainei. „O discuție cu cei doi ar putea ajuta enorm pentru conturarea unei agende care să apropie din nou SUA de România”, a spus Chirieac.

În opinia sa, Nicușor Dan se află în prezent „într-o zonă de deșert” din punct de vedere diplomatic, iar relația României cu SUA, dorită de ani de zile de români, cu americanii „așteptați” simbolic după Al Doilea Război Mondial, ar putea fi relansată prin astfel de discuții directe. Analistul a amintit momentul din 2002, când România a fost invitată în NATO de administrația lui George W. Bush, subliniind că acea apropiere s-a estompat în timp.

Potrivit acestuia, o parte din încrederea americană în democrația românească s-a pierdut pe fondul neînțelegerilor politice și a anulării alegerilor din 2024. El a amintit că JD Vance a vorbit despre aceste probleme anul trecut la München. „Lucrurile pot fi îndreptate de domnul Dan pentru a recâștiga o parte din influență”, a spus analistul.

Atitudinea lui Nicușor Dan în timpul discursului

Analistul Bogdan Chirieac a mai subliniat că „a fost în interesul său și al României faptul că și-a reținut discursul și a vorbit liber”. În opinia sa, intervenția nu trebuia să antagonizeze în niciun fel partenerii europeni, iar tonul ales a fost unul echilibrat și pragmatic.

A punctat că președintele Nicușor Dan a mers direct la subiect, arătând „cu ce poate să contribuie România în Gaza. Nu a vorbit de Ucraina, de India și Pakistan. Nu e președintele Americii, e președintele României. Nu s-a referit nici la Iran și Israel. A spus despre Gaza”.

Potrivit acestuia, această delimitare clară a temelor și concentrarea pe contribuția concretă a României au consolidat mesajul transmis la Consiliul pentru Pace.

Oportunitate pentru România. Cum o capitalizăm?

Dacă România reușește să se facă înțeleasă de Marco Rubio, JD Vance, Jared Kushner, respectiv de Donald Trump, atunci Bucureștiul poate căpăta oportunități reale, afirmă Bogdan Chirieac.

„Pentru Trump e foarte simplu să spună că trebuia să retragă 800 de militari din România, dar nu o mai face. Mai trimite încă 10.000 acolo. Nu are nicio problemă. Pentru America nu contează efortul bugetar, nici militar, nici diplomatic. Dar trebuie să contăm ca să facă asta”, a completat el.

Analistul a explicat că, dacă președintelui american i se vorbește despre gazul din Marea Neagră, despre perimetrele neexploatate care ar avea cantități mai mari decât cele vizate de proiectul Neptun Deep, precum și despre pământurile rare, interesul lui Trump ar putea crește. „Asta e noua lume în care trăim. E o diplomație tranzacțională în acest moment. România poate să aibă un pilon, un stâlp, poate să fie cunoscută mult mai bine decât alte state. Putem schimba cursul relațiilor româno-americane așa” a mai spus Bogdan Chirieac.

Balansul între SUA și Europa. Dacă cele două maluri ale Atlanticului nu se înțeleg, atunci România ce face?

Potrivit analistului, dacă liderii mari nu se înțeleg, „atunci România ar trebui să și vadă de business-urile ei și să respecte toate convențiile europene. Dezvoltarea țării trebuie să fie pe primul loc. O să fim mai respectați dacă puterea economică și militară o să crească. Cele două o să o alimenteze și pe cea politică”.

Bogdan Chirieac a explicat că, în caz de dispute între marile puteri, „dacă cumva se ceartă cei mari, cei mai mici ca noi nu sunt chemați în această ceartă. Trebuie să fim cu ochii pe amândoi”.

Acesta a punctat că profilul regional al României ar putea să crească „dacă domnul Dan va fructifica oportunitatea de la Washington. Reversul este, însă, de nerostit. Dacă nu reușești lucrul acesta, s-ar putea să ai probleme cu participarea. S-ar putea să fii ostracizat și de partenerii europeni. România ar putea să scadă mult în profilul regional dacă Dan nu reușește să managerieze situația la Washington. Să sperăm că va reuși. Dătător de speranță este discursul său, fără trimiteri politice nici către UE, nici către SUA.”

El a remarcat că Nicușor Dan a fost singurul politician dintre oficialii români care a mărturisit deschis că relația României cu SUA a scăzut în intensitate. A subliniat că România trebuie să urmărească interesul național și să crească relația cu SUA la nivelul la care era anterior. El a explicat că, dacă președintele Dan s-ar fi prezentat cu oferte de investiții în metale rare, gaze sau în Portul Constanța, acest lucru „nu poate să deranjeze Europa. Europa are interesul ca flancul estic și Marea Neagră să rămână sigure și puternice. Investițiile sunt cea mai bună formă de apărare atunci când nu mai ai 100% bază în militari. Nu putem să influențăm agenda mare, ci relațiile bilaterale. Trebuie să jucăm cu Franța, Germania, chiar și cu Spania și Italia, care sunt mult mai apropiate de noi cultural și social, având și comunități românești mari acolo.”

VEZI DISCURSUL AICI:

CITEȘTE ȘI: Prima întâlnire a Consiliului pentru Pace la Washington, cele mai importante informații. Discursul lui Nicușor Dan, analizat de Bogdan Chirieac

Nicușor Dan, discurs la summitul Consiliului pentru Pace. Cele patru atuuri ale României, evidențiate în fața lui Donald Trump

