Stiri

DCNews Stiri „Românii sunt excelenți, fantastici, fantastici”. Cum l-a prezentat Donald Trump pe Nicușor Dan
Data actualizării: 17:47 19 Feb 2026 | Data publicării: 17:09 19 Feb 2026

„Românii sunt excelenți, fantastici, fantastici”. Cum l-a prezentat Donald Trump pe Nicușor Dan
Autor: Iulia Horovei

nicusor dan trump jd vance De la stânga la dreapta: Vicepreședintele american JD Vance, președintele României, Nicușor Dan, președintele american Donald Trump. Fotografie de la prima reuniune a Consiliului pentru Pace din Washignton, 19 februarie 2026

Președintele american Donald Trump a introdus toți liderii prezenți la Consiliul pentru Pace, joi, în discursul său inaugural, făcând o confuzie cu privire la funcția lui Nicușor Dan.

„Prim-ministrul Dan al României. Excelenți oameni. Românii sunt excelenți, fantastici, fantastici. Tu ești fantastic! Mulți români vin (n.r. în SUA) și ne ajută în această țară. Sunt foarte serioși”, a spus joi, 19 februarie, Donald Trump, cu referire la președintele Nicușor Dan și cetățenii români.

Nicușor Dan va ține un discurs la Consiliului pentru Pace de la Washington

Nicuşor Dan este unul dintre liderii europeni care participă, în calitate de observator, la acest eveniment. Președintele României va avea și o intervenţie în cadrul reuniunii Consiliului pentru Pace de la Washington. 

Din delegaţia şefului statului fac parte consilierul prezidenţial pentru securitate naţională, Marius Lazurca, consilierul prezidenţial pentru politici economice şi sociale, Radu Burnete, şi consilierul de stat din cadrul Departamentului Politică Externă, Parteneriate Strategice şi Românii de Pretutindeni, Vlad Ionescu.

Ungaria și Bulgaria sunt singurele două state membre care și-au exprimat intenția de a face parte permanent din Consiliul pentru Pace. Totuși, doar țara reprezentată de Viktor Orban participă în calitate de membru.

Printre țările europene prezente la reuniunea formală de astăzi se numără și Cipru, Cehia, Italia, Grecia, Polonia și Slovacia. Și Comisia Europeană va participa la eveniment, prin prezența comisarei europene pentru Mediterană, Dubravka Suica.

Trimisa Ursulei von der Leyen la Consiliul pentru Pace al lui Trump, criticată de statele UE, în frunte cu Franța

Reuniunea inaugurală a Consiliului pentru Pace, organizată astăzi la Washington, va avea ca principal obiectiv prezentarea planului financiar pentru reconstrucția Fâșiei Gaza, inclusiv constituirea unui fond internațional de miliarde de dolari, dar și discutarea posibilității unei forțe internaționale de stabilizare cu mandat ONU.

Comentarii

