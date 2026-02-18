€ 5.0965
|
$ 4.3037
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0965
|
$ 4.3037
 
DCNews Stiri Călin Georgescu, chemat de urgență la tribunal după mișcarea a doi judecători
Data actualizării: 11:36 18 Feb 2026 | Data publicării: 11:12 18 Feb 2026

Călin Georgescu, chemat de urgență la tribunal după mișcarea a doi judecători
Autor: Dana Mihai

calin georgescu Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale 2024. Sursa foto: Agerpres

Doi judecători de la Tribunalul București nu au ajuns la un acord privind menținerea controlului judiciar pentru Călin Georgescu în dosarul de propagandă legionară.

Doi judecători de la Tribunalul Bucureşti nu au reuşit să cadă de acord miercuri în legătură cu menţinerea controlului judiciar faţă de fostul candidat la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu în dosarul acestuia de propagandă legionară.

În consecinţă, se va forma un complet de divergenţă, prin intrarea unui al treilea judecător, iar Călin Georgescu va fi citat miercuri la tribunal.

"În baza art.394 alin. (5) din Codul de procedură penală, repune cauza pe rol în vederea judecării acesteia în complet de divergenţă. Stabileşte termen de judecată la data de 18 februarie 2026, ora 13:30, în cameră de consiliu, pentru când se va cita contestatorul - inculpat şi încunoştinţa apărătorul ales", se arată în minuta postată pe portalul instanţelor.

Decizia inițială și contestația

Pe 3 februarie, Judecătoria Sectorului 1 a decis ca fostul candidat la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu să rămână sub control judiciar, după care liderul suveranist a făcut contestaţie la tribunal.

Călin Georgescu a fost trimis în judecată pe 2 iulie de Parchetul General, fiind acuzat de promovarea în public a cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid, contra umanităţii şi de crime de război, precum şi de promovarea în public a ideilor, concepţiilor sau doctrinelor fasciste, legionare, rasiste ori xenofobe, în formă continuată (cinci acte materiale).

Citește și: Decizia judecătorilor în dosarul lui Călin Georgescu

Anchetatorii notează în rechizitoriu că, în perioada 16 iunie 2020 - 16 mai 2025, în repetate rânduri (16 iunie 2020, luna septembrie 2020, 2 octombrie 2021, 1 septembrie 2024 şi 16 mai 2025), Călin Georgescu a promovat în public, prin diverse mijloace, idei, concepţii şi doctrine fasciste, legionare şi xenofobe.

În mod concret, s-a reţinut că inculpatul a afirmat de-a lungul timpului, în interviuri, declaraţii ori postări în mediul online, consecvenţa sa ideologică pro-legionară/legăturile în mediul neolegionar cu promotori ai ideologiei neolegionare, cu scopul de a produce o schimbare de percepţie cu privire la încadrarea istorică a Mişcării Legionare într-o încercare de normalizare şi revitalizare a legionarismului şi a figurilor istorice conexate acestei ideologii, sens în care acesta a făcut mai multe afirmaţii cu caracter elogiativ/laudativ la adresa lui Corneliu Zelea Codreanu, Ion Antonescu, Ion Moţa", susţin procurorii.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

calin georgescu
tribunal
judecatori
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 24 minute
Autobuz blocat în nămeți, salvat de oameni: L-au împins până l-au repus în mișcare
Publicat acum 25 minute
Tensiuni în Senatul României: Motivul pentru care partidele de opoziție au ieșit din sală
Publicat acum 36 minute
Moțiune simplă împotriva ministrului de Externe, Oana Țoiu, depusă în Senat de grupul PACE
Publicat acum 38 minute
Taximetrist găsit mort în maşină pe o stradă din Capitală
Publicat acum 42 minute
Călin Georgescu, chemat de urgență la tribunal după mișcarea a doi judecători
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 5 ore si 42 minute
COD PORTOCALIU de ninsoare în București și Ilfov. Zăpadă de jumătate de metru. Trafic blocat pe Centura Capitalei și pe A1
Publicat acum 3 ore si 10 minute
Cum a apărut Mircea Badea, în direct, la TV. Te surprinde? foto
Publicat acum 2 ore si 35 minute
Ride-sharing. Cât costă cu Bolt o cursă de 30 minute, acum, în București, din cauza zăpezii
Publicat acum 3 ore si 13 minute
Horoscop 18 februarie 2026. Soarele intră în Pești. Previziuni toate zodiile
Publicat acum 1 ora si 17 minute
Bucureștiul sub zăpadă. Elena Mateescu (ANM) anunță noi ninsori: Ce îi așteaptă pe români în weekend / Prognoza meteo actualizată
 
platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

vezi arhiva de editoriale
 
x close