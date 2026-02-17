Tăierea normei de hrană pentru militari: Ministrul Apărării, clarificări. Unde pot fi făcute reduceri de cheltuieli

Norma de hrană pentru polițiști și militari ar putea fi tăiată. Acest lucru a fost discutat în ședința de ieri a Coaliției de guvernare. În acest context, ministrul Apărării, Radu Miruță, a anunțat că nu va semna niciun document care presupune eliminarea normei de hrană pentru Armata Română.

VEZI ȘI: Riscul unui război Rusia-Europa, la cote maxime. Avertismentul ambasadorilor Musneci și Zuckerman. De ce nu ne putem baza pe Articolul 5 al NATO

„Ca ministru al Apărării, eu nu semnez un document care presupune eliminarea normei de hrană pentru militarii Armatei Române care există de la Cuza încoace”, a declarat Radu Miruță, marți, la Parlament.

Norma de hrană a militarilor, plafonată din 2017

Ministrul Apărării a explicat că norma de hrană este plafonată din 2017.

„Este o normă de hrană specifică, calorică, în funcţie de activitate, pentru militarii Armatei Române, care este plafonată din 2017. Dincolo de faptul că e plafonată din 2017 şi nu mai are legătură cu preţurile actuale, întreţine activitatea de popotă pentru 70% din angajaţii Ministerului Apărării, o activitate care nu poate fi eliminată din zona militară. Ea a fost gândită tocmai cu scopul de a oferi mai multe variante şi de a fi pregătiţi în caz de război, în caz de necesităţi specifice ale Armatei Române”, a mai spus acesta.

De unde ar putea fi totuși reduse cheltuielile, potrivit lui Miruță

Radu Miruţă a mai spus că la Ministerul Apărării există alte zone în care se pot face reduceri de cheltuieli.

"Suntem cei care vom face reduceri de astfel de cheltuieli, dar reducerea cheltuielilor nu poate să vină din eliminarea normei de hrană, nu poate să vină din micşorarea salariilor, nu poate să vină din micşorarea numărului de militari şi nu poate să vină din schimbarea modului de calcul al pensiilor militare. (...) Sunt bugete pe unele activităţi colaterale, care cred că mai pot fi reduse. Dar pentru norma de hrană eu nu pot să susţin aşa ceva", a mai spus Miruță.

Miruță a mai afirmat că, în toate calculele de până acum, nu a existat reducerea normei de hrană.

"Deci forma pusă în dezbatere publică a celor două proiecte de reorganizare, pachetul ăsta administrativ şi de repornire economică, nu a inclus până acum această normă de hrană. A apărut brusc. Eu vă spun brusc că asta nu susţin", a mai declarat Miruță.

Ministrul Apărării: Suntem contra vântului, cu război la graniţă, să micşorăm veniturile militarilor?

"Sunt asumări pe care România le-a făcut la nivel NATO. Suntem contra vântului, cu război la graniţă, să micşorăm numărul de militari, să micşorăm veniturile militarilor, ale rezerviştilor, ale pensionarilor, ale veteranilor? Din faptul că iniţial s-a acceptat ca asta să fie o excepţie, ajungem să tăiem mai mult tot de unde spuneam că este excepţie?

Adică, ţara asta trebuie să reducă din cheltuieli. S-au făcut nişte cheltuieli nesăbuite, s-a ajuns la fundul sacului din nişte decizii proaste, nu mai contează ce s-a întâmplat, că nu mai putem da timpul înapoi. Suntem un guvern responsabil care spunem cu toată gura că trebuie reduse cheltuielile statului. Eu nu spun că sunt mai excepţional decât excepţia şi nici nu spun că am nevoie de buget suplimentar luând de la învăţământ sau de la spitale sau de la transporturi. Însă Armata Română este cea care generează această securitate în spatele căreia se pot desfăşura şi mediul economic, şi mediul sanitar, şi mediul educaţional", a mai spus Miruţă.

Kelemen Hunor: Impactul total al normei de hrană ar ajunge la 2,5 miliarde de lei

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a confirmat că scenariul eliminării normei de hrană pentru militari, dar și pentru polițiști a fost discutat în ședința Coaliției de guvernare. Potrivit lui, propunerea a venit de la Ministerul Finanțelor, iar potrivit calculelor MF, la nivel național, impactul total al normei de hrană ar ajunge la 2,4 - 2,5 miliarde de lei.

"Se va scoate norma de hrană. Din toți cei care au această normă, cam o treime și un pic înseamnă Armata și Internele, care sunt 800 de milioane. Restul sunt civili. Înseamnă un impact 2,4 sau 2,5 miliarde (impactul normei de hrană), conform celor de la Finanțe, nu eu am făcut calculele", a declarat Kelemen Hunor.