Semnal de alarmă după moartea actorului James Van Der Beek: Creştere "înfricoşătoare" a cazurilor de cancer colorectal. Cauzele, necunoscute

Moartea actorului american James Van Der Beek a readus în prim-plan creşterea semnificativă a numărului cazurilor de cancer colorectal, observată în ultimii ani la persoanele cu vârsta sub 50 de ani. Cauzele acestui tip de cancer sunt încă necunoscute şi fac obiectul a numeroase cercetări, scrie AFP.

Actorul James Van Der Beek a încetat din viaţă la 11 februarie la vârsta de 48 de ani în urma cancerului colorectal, care afectează colonul şi rectul. În 2020, compatriotul său Chadwick Boseman, devenit celebru datorită rolului său din filmul "Black Panther", a fost răpus de aceeaşi boală, la 43 de ani.

Persoanele născute în anii 1990, risc crescut de a dezvolta cancer colorectal

Potrivit unui studiu publicat anul trecut în jurnalul ştiinţific Journal of the National Cancer Institute, care a utilizat date din Australia, Canada, Statele Unite şi Regatul Unit, persoanele născute în anii 1990 prezintă un risc de patru ori mai mare de a dezvolta cancer colorectal comparativ cu cele născute în anii 1960.

Totodată, potrivit unui studiu publicat luna trecută în revista JAMA, cancerul colorectal este în prezent principala cauză de deces prin cancer la persoanele cu vârsta sub 50 de ani în Statele Unite.

"Este cu adevărat înfricoşător", a declarat Helen Coleman, profesor de oncologie la Queen's University din Belfast, "dar am pornit de la un nivel foarte scăzut'.

Cu toate acestea, marea majoritate a cazurilor apar la persoanele vârstnice. Doar 6% dintre cazurile de cancer colorectal sunt diagnosticate la persoanele sub 50 de ani, conform cercetărilor specialistei, efectuate în Irlanda de Nord. În plus, ratele se stabilizează sau chiar scad în rândul persoanelor vârstnice din anumite regiuni, datorită îmbunătăţirii screeningului, a adăugat Coleman. Totuși, ea avertizează că tinerii, puţin înclinaţi să creadă că ar putea să sufere de acest tip de cancer, sunt adesea diagnosticaţi prea târziu, aşa cum a fost cazul lui James Van Der Beek.

Cancerul colorectal, factori de risc

Ca şi alte tipuri de cancer care afectează persoanele tinere, cancerul colorectal a fost asociat cu supraponderalitatea şi cu un stil de viaţă nesănătos - alimentaţia deficitară, sedentarismul, consumul de alcool şi fumatul.

Însă, Helen Coleman spune că aceşti factori nu explică singuri această "creştere considerabilă observată într-o perioadă relativ scurtă de timp".

Mai ales că mulţi pacienţi tineri cu cancer colorectal au avut un stil de viaţă sănătos, precum James Van Der Beek, diagnosticat în 2023.

"Mergeam la saună, făceam băi reci etc. - şi aveam cancer în stadiul 3 fără să ştiu", a mărturisit în luna decembrie actorul, tată a şase copii.

Cauzele creșterii incidenţei cancerului colorectal, un mister

Ce ar putea explica această creştere relativ bruscă? "Nu ştim", a declarat pentru AFP Jenny Seligmann, cercetătoare în cancer colorectal la Universitatea din Leeds, Marea Britanie. Acest mister i-a determinat pe cercetători să exploreze şi alte piste, inclusiv microflora, acest vast şi încă puţin înţeles ecosistem de microbi care ne populează intestinele.

Helen Coleman spune că un studiu publicat anul trecut în revista ştiinţifică Nature a evidenţiat un "prim indiciu foarte important". Acest studiu a dezvăluit că mutaţiile din ADN-ul unei genotoxine - o armă folosită de bacterii pentru a se proteja de alţi microbi - numită colibactină, produsă de bacteria Escherichia coli, era mult mai frecventă la tinerii cu cancer colorectal comparativ cu pacienţii mai în vârstă. Însă, este necesar ca această constatare să fie susţinută de cercetări suplimentare.

Alte cercetări sugerează că utilizarea repetată a antibioticelor ar putea fi asociată cu cancerul colorectal cu debut precoce.

Jenny Seligmann a subliniat că a observat mai multe subtipuri de cancer colorectal, ceea ce ar putea sugera cauze diverse.

"Va fi foarte dificil să identificăm numai una", a estimat ea.

Îndemnul actorului James Van Der Beek, înainte de a muri

Înainte de moartea sa, James Van Der Beek a îndemnat orice persoană care prezintă chiar şi cel mai mic simptom să se testeze.

"Vreau să strig din toţi rărunchii: dacă aveţi 45 de ani sau mai mult, consultaţi medicul!", spusese acesta.

Printre simptomele cancerului colorectal se numără diareea, constipaţia, dar şi sângele în scaun, pierderea inexplicabilă în greutate şi oboseala. Acestea ar trebui să constituie un motiv de îngrijorare pentru a merge neapărat la medic.

SUA, pentru că se confruntă cu această creştere a numărului de cazuri în rândul tinerilor, au redus în 2021 vârsta de începere a screeningului de la 50 la 45 de ani. Regatul Unit sau Franţa, în schimb, oferă acest tip de screening începând cu vârsta de 50 de ani. Și în România screening-ul pentru cancerul colorectal începe de la 50 de ani.