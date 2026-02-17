Rusia a adoptat o lege care-i dă lui Putin și FSB-ului puterea să închidă toate serviciile de comunicații

În ședința de marți, 17 februarie, Duma de Stat a Rusiei a adoptat o lege care clarifică responsabilitățile operatorilor de telecomunicații în a doua și a treia lectură finală, scrie Interfax.

Legea obligă operatorii de telecomunicații să suspende furnizarea serviciilor de comunicații la primirea unei cereri corespunzătoare din partea FSB al Rusiei, în cazurile stabilite prin acte juridice de reglementare ale președintelui Federației Ruse, Vladimir Putin, și ale Guvernului Federației Ruse.

FSB-ul va putea bloca orice fel de comunicații, pe baza decretelor emise de Vladimir Putin

Deși adoptarea acestei legi este argumentată de Duma de Stat ca fiind "pentru a proteja cetățenii și statul de amenințările emergente la adresa securității", în fapt doar oferă și mai multă putere FSB-ului și lui Vladimir Putin pentru că vor avea autoritatea să închidă orice servicii de comunicații atunci când vor.

Operatorul de comunicații nu va fi tras la răspundere pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor asumate în temeiul contractului de furnizare a serviciilor de comunicații, dacă acest lucru este legat de respectarea cerințelor specificate de FSB, mai prevede noua lege. Documentul, elaborat de Ministerul Dezvoltării Digitale, Comunicațiilor și Mass-Media al Federației Ruse, modifică articolele 44 și 46 din Legea federală „Privind comunicațiile”. Votul ar fi durat în jur de trei minute.

Rusia, lider mondial la întreruperile de Internet mobil

Conform legislației actuale din Rusia, „serviciile de comunicații” se referă la trimiterea și primirea de mesaje (voce, text, imagini și altele) prin poștă, radio, cablu, sisteme optice și alte sisteme electromagnetice.

Până la sfârșitul anului 2025, Rusia devenise liderul mondial în întreruperile de Internet mobil. Conform estimărilor Top10VPN, întreruperile au durat 37.166 de ore și au afectat aproape întreaga populație a țării - 146 de milioane de oameni. În medie, restricțiile sunt impuse zilnic în 63 de regiuni, conform datelor din proiectul „On the Line”.