Stiri

DCNews Stiri Trei ambasadori, rechemați de către președintele Nicușor Dan. Anunț de ultimă oră de la Cotroceni
Data actualizării: 16:27 17 Feb 2026 | Data publicării: 16:23 17 Feb 2026

Trei ambasadori, rechemați de către președintele Nicușor Dan. Anunț de ultimă oră de la Cotroceni
Autor: Roxana Neagu

nicusor dan Foto: Presidency.ro

Trei ambasadori ai României au fost rechemați de către președintele țării.

”Președintele României, Nicușor Dan, a semnat marți, 17 februarie 2026, următoarele decrete:

  • Decret privind rechemarea domnului Radu-Cătălin Mardare din calitatea de ambasador extraordinar și plenipotențiar al României în Republica Libaneză;
  • Decret privind rechemarea doamnei Răduța Dana Matache din calitatea de ambasador extraordinar și plenipotențiar al României în Republica Filipine;
  • Decret privind rechemarea domnului Ștefan-Alexandru Tinca din calitatea de ambasador extraordinar și plenipotențiar al României în Republica Turcia” anunță Administrația Prezidențială. 

ambasadori romania
nicusor dan
