Trei ambasadori, rechemați de către președintele Nicușor Dan. Anunț de ultimă oră de la Cotroceni

Trei ambasadori ai României au fost rechemați de către președintele țării.
”Președintele României, Nicușor Dan, a semnat marți, 17 februarie 2026, următoarele decrete:
- Decret privind rechemarea domnului Radu-Cătălin Mardare din calitatea de ambasador extraordinar și plenipotențiar al României în Republica Libaneză;
- Decret privind rechemarea doamnei Răduța Dana Matache din calitatea de ambasador extraordinar și plenipotențiar al României în Republica Filipine;
- Decret privind rechemarea domnului Ștefan-Alexandru Tinca din calitatea de ambasador extraordinar și plenipotențiar al României în Republica Turcia” anunță Administrația Prezidențială.