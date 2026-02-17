Moștenitorul lanțului hotelier Hyatt se retrage din funcție din cauza asocierii sale cu Epstein

Pritzker, președintele executiv al Hyatt Hotels și vărul guvernatorului democrat al statului Illinois, JB Pritzker, devine cel mai recent membru al elitei care se confruntă cu consecințele dosarului Epstein.

Într-o declarație, Pritzker și-a cerut scuze pentru legătura sa cu miliardarul pedofil.

„O bună administrare înseamnă și protejarea companiei Hyatt, în special în contextul asocierii mele cu Jeffrey Epstein și Ghislaine Maxwell, pe care o regret profund”, a declarat el, conform Daily Mail.

Retragerea de la vârful imperiului Hyatt

Chiar dacă acesta nu a fost acuzat în legătură cu cazul Epstein și neagă cu tărie orice faptă ilegală, se va retrage din funcție și nu va candida pentru realegerea în consiliul de administrație la adunarea acționarilor din luna mai.

„Am dat dovadă de o judecată greșită în menținerea contactului cu ei și nu există nicio scuză pentru faptul că nu m-am distanțat mai devreme”, a adăugat Pritzker.

Pritzker apare în cea mai recentă scuturare a Departamentului de Justiție din jurnalele de zbor ale lui Epstein pe infamul „Lolita Express”.

De asemenea, el a primit un e-mail de la finanțatorul acum decedat cu privire la o cină din august 2015 pe care Epstein a avut-o cu fondatorul Facebook, Mark Zuckerberg, așezat la masă alături de șeful SpaceX, Elon Musk, și Joi Ito, fostul director al Media Lab al Institutului de Tehnologie din Massachusetts (MIT).

Detalii din ancheta Insulelor Virgine

Epstein, care a murit într-o închisoare de maximă siguranță din Manhattan în 2019, a descris ulterior întâlnirea într-un e-mail din 20 august 2015 adresat miliardarului Tom Pritzker ca fiind „sălbatică”, o descriere care a reapărut pe măsură ce s-a intensificat ancheta asupra relațiilor finanțatorului cu personalități influente.

În 2023, Pritzker a fost unul dintre cei trei miliardari citați în judecată în legătură cu Epstein.

Ancheta din Insulele Virgine Americane vizează acuzațiile că JP Morgan Chase and Co. a închis ochii la traficul sexual al lui Epstein.

El a fost identificat oficial în documente dezvăluite după ce un judecător a ridicat ordinul de confidențialitate asupra numelor suplimentare ale asociaților bogați și puternici ai lui Epstein, citați în dosarele legate de procesul de calomnie din 2015 al lui Giuffre împotriva partenerului său, Ghislaine Maxwell.

O moștenire de familie sub presiune

Tatăl lui Thomas, Jay, și unchiul său, Donald, au creat lanțul Hyatt în 1957, care are acum peste 1.000 de proprietăți în peste 70 de țări din întreaga lume.

Lanțul hotelier Hyatt include hoteluri care funcționează sub marca Hyatt, precum Park Hyatt, Grand Hyatt, Hyatt Regency și Hyatt Place.

De asemenea, ei administrează mărci de lux, precum Miraval, Andaz, Thompson Hotels și Dream Hotels.

Thomas Pritzker ocupă funcția de președinte executiv din august 2004 și a început să lucreze în cadrul companiei în 1980.

Demisii răsunătoare în mediul juridic: Cazul Brad Karp

Pritzker este cea mai recentă persoană bogată și puternică care se confruntă cu consecințele relației sale cu infractorul sexual decedat.

Președintele importantei firme de avocatură Paul Weiss a demisionat la câteva ore după ce a declarat că regretă că i-a cerut lui Jeffrey Epstein să-l ajute pe fiul său să obțină un loc de muncă la Woody Allen.

Brad Karp a demisionat la începutul acestei luni, după ce au ieșit la iveală legăturile sale cu Epstein.

„Conducerea Paul, Weiss în ultimii 18 ani a fost o onoare în viața mea profesională”, a declarat Karp într-un comunicat. „Recentele reportaje au creat o distragere a atenției și au pus accentul pe mine, ceea ce nu este în interesul firmei.”

Firma nu a dat niciun motiv concret pentru plecarea lui Karp, dar a declarat că partenerul Scott Barshay îi va prelua funcția de președinte.

Karp și-a petrecut întreaga carieră juridică de 40 de ani la această importantă firmă și era președinte din 2008.

Scandalul e-mailurilor la Harvard: Larry Summers

Profesorul Universității Harvard și fostul consilier prezidențial Larry Summers a demisionat după ce a fost demascat că a trimis e-mailuri în care îi cerea sfaturi romantice lui Epstein.

În schimburile de e-mailuri din perioada 2013-2019, Summers și Epstein își împărtășeau frecvent opiniile despre evenimentele curente și politică, dar și despre viața amoroasă a profesorului de economie căsătorit.

Economistul veteran Summers, în vârstă de 70 de ani, s-a plâns finanțatorului, acum căzut în dizgrație, că se simte ca „prietenul fără beneficii” în relația sa cu o femeie care l-a părăsit în 2019 și i-a cerut sfaturi despre cum să-i răspundă la mesaje.

Acest lucru s-a întâmplat la mult timp după ce Epstein a pledat vinovat pentru crime sexuale împotriva copiilor în 2008, iar Harvard încetase deja să mai accepte donații de la el în anul precedent, în lumina acuzațiilor.

Summers, care a fost odată secretar al Trezoreriei SUA, nu a mai ținut ultimele câteva cursuri din semestrul de toamnă și nu va mai preda niciun curs în semestrul de primăvară.

Economistul, care a fost și președinte al prestigioasei universități, și-a luat imediat concediu din funcția de director al Centrului Mossavar-Rahmani pentru Afaceri și Guvernare de la Harvard Kennedy School.

„Domnul Summers a decis că este în interesul Centrului să-și ia concediu din funcția de director, în timp ce Harvard efectuează o anchetă”, a declarat purtătorul de cuvânt.

Un reprezentant al universității a confirmat că Summers și-a comunicat intențiile școlii, care anunțase cu câteva ore mai devreme că efectuează o „revizuire a informațiilor referitoare la persoanele incluse în documentele Epstein recent publicate, pentru a evalua ce măsuri ar putea fi justificate”.

Plecări de la Goldman Sachs

Fosta consilieră a președintelui Obama la Casa Albă a demisionat de la Goldman Sachs din cauza legăturilor sale cu Epstein.

Kathryn Ruemmler, care lucrează ca consilier general la Goldman, a declarat că va demisiona în această vară, după ce e-mailurile publicate de Departamentul de Justiție au dezvăluit conversațiile sale cu Epstein, potrivit The Financial Times.

„Am decis că atenția mass-media asupra mea, legată de activitatea mea anterioară ca avocat al apărării, devenea o distragere a atenției”, a declarat Ruemmler pentru publicație.

Ea va părăsi firma pe 30 iunie.