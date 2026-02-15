Donald Trump le cere alte miliarde de dolari țărilor din Consiliul pentru Pace. Anunțul va fi făcut la prima reuniune

Preşedintele american Donald Trump a anunţat că ţările membre ale aşa-numitului "Consiliu pentru Pace" creat de el care se vor reuni săptămâna viitoare la Washington vor aloca peste 5 miliarde de dolari "iniţiativelor umanitare şi de reconstrucţie" din Fâşia Gaza, relatează duminică agenţia EFE.

Potrivit lui Trump, anunţul oficial privind această contribuţie va fi făcut în timpul primei reuniuni a acestei organizaţii, înfiinţată şi prezidează de el, reuniune ce va avea loc la Institutul pentru Pace din Washington, institut redenumit recent pentru a include şi numele preşedintelui republican.

"Pe 19 februarie 2026, mă voi întâlni din nou cu membrii Consiliului pentru Pace la Institutul pentru Pace Donald J. Trump din Washington D.C., unde vom anunţa că statele membre au promis peste 5 miliarde de dolari pentru iniţiative umanitare şi de reconstrucţie în Fâşia Gaza", a scris duminică liderul de la Casa Albă pe platforma de socializare Truth Social.

Consiliului pentru Pace are un "potenţial nelimitat"

El a mai menţionat că participanţii la iniţiativa sa de asemenea "au promis mii de membri pentru Forţa Internaţională de Stabilizare şi Poliţie Locală pentru a menţine securitatea şi pacea locuitorilor din Fâşia Gaza".

"Este foarte important ca Hamas să îşi îndeplinească angajamentul faţă de demilitarizarea totală şi imediată. Consiliul pentru Pace se va dovedi a fi organismul internaţional cel mai important din istorie şi este o onoare pentru mine să-i fiu preşedintele", a continuat Trump.

El a mai scris în mesajul său despre "potenţialul nelimitat" al Consiliului pentru Pace, pe care l-a creat iniţial pentru a monitoriza planul de pace din Fâşia Gaza după încheierea războiului dintre Israel şi Hamas, dar al cărui rol l-a extins ulterior pentru a include promovarea soluţionării şi a altor conflicte internaţionale.

Această entitate şi-a ţinut reuniunea fondatoare în ianuarie în Elveţia la Forumul de la Davos. Cel puţin 35 de şefi de stat şi de guvern, printre care cei ai Israelului, Argentinei, Arabiei Saudite şi Egiptului, au acceptat să facă parte din această iniţiativă, în care ţările care doresc să devină membre permanente, adică să fie membre mai mult de trei ani, ar trebui să plătească din primul an o cotizaţie de un miliard de dolari.

Majoritatea membrilor fondatori sunt aliaţi ai lui Trump, în timp ce marile puteri şi aproape toate ţările europene au manifestat rezerve faţă de Consiliul de Pace al lui Trump, considerând că acesta slăbeşte ONU.

Comisia Europeană va participa în calitate de observator la reuniunea găzduită de Trump pe 19 februarie, urmând să fie reprezentată acolo de comisara europeană pentru Mediterana, Dubravka Suica.