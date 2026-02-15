Neurocercetător: „Care-i numărul persoanelor care pot trăi cu șase ore de somn fără să prezinte nicio deteriorare”

Deși multe persoane consideră că a dormi șase ore sau mai puțin pe zi este suficient, realitatea este cu totul alta.

„Numărul persoanelor care pot supraviețui cu șase ore de somn sau mai puțin fără să prezinte nicio deteriorare, rotunjit la un număr întreg și exprimat ca procent din populație, este zero”, a afirmat neurocercetătorul Matthew Walker în podcastul prezentatorului american Joe Rogan.



Matthew Walker a zis că, deși un număr mare de oameni cred că pot avea aceleași performanțe cu mai puțin somn, în mod evident nu este așa. Specialistul arată că lipsa somnului afectează chiar și ADN-ul și citează mai multe studii realizate pentru a-și susține ideea.

Într-una dintre cercetări, un grup de adulți sănătoși a fost limitat la șase ore de somn pe noapte timp de o săptămână, iar activitatea lor genetică a fost comparată cu cea înregistrată atunci când dormeau opt ore. Rezultatele au arătat că 711 gene și-au modificat activitatea. Jumătate dintre aceste gene, care și-au redus funcționarea, erau legate de sistemul imunitar, ceea ce înseamnă că persoanele respective deveniseră mai vulnerabile în fața infecțiilor. Cealaltă jumătate, care s-a activat în exces, era asociată cu inflamația cronică, stresul, dezvoltarea tumorilor și riscul cardiovascular.

Câte ore ar trebui să dormim

Expertul reamintește că numărul minim de ore de somn recomandat pentru un adult este între șapte și nouă ore.

„Orice durată sub șapte ore este deja insuficientă”, a zis el. Există o excepție: Aproximativ 1% din populația mondială are o mutație genetică ce îi permite să doarmă doar cinci ore fără consecințe aparente.

