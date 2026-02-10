€ 5.0910
DCNews Sanatate România inaugurează primul buncăr oncologic public de radioterapie de ultimă generație. Rogobete: „În oncologie, asta face diferența”
Data publicării: 14:08 10 Feb 2026

România inaugurează primul buncăr oncologic public de radioterapie de ultimă generație. Rogobete: „În oncologie, asta face diferența”
Autor: Gabriela Ungureanu

buncar oncologic romania Primul buncăr oncologic dedicat radioterapiei moderne dintr-un spital public din România, inaugurat la Spitalul Universitar de Urgență București. Sursa foto: Alexandru Rogobete, Facebook

Primul buncăr oncologic dedicat radioterapiei moderne dintr-un spital public din România a fost inaugurat marți, 10 februarie, a anunțat ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete.

România intră într-o nouă etapă în tratamentul oncologic, prin infrastructură construită la cel mai înalt nivel de siguranță, anunță, marți, 10 februarie, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete.

Primul buncăr oncologic de radioterapie dintr-un spital public din România, inaugurat la Spitalul Universitar de Urgență București

„La 9 metri sub nivelul solului, la Spitalul Universitar de Urgență București, va funcționa primul buncăr oncologic de acest tip realizat într-un spital public din România, dedicat radioterapiei moderne – precise, sigure și integrate. Radioterapia de ultimă generație presupune protecție radiologică riguroasă, stabilitate structurală și integrarea investigațiilor cu planificarea tratamentului. De aceea, acest buncăr a fost construit special: pereți și planșee de până la 2 metri grosime, ecranare completă, funcționare în pânza freatică și circuite separate pentru pacienți, personal și echipamente”, a declarat oficialul, într-o postare pe Facebook.

Investiție de 77 de milioane de lei

Centrul este echipat pentru radioterapie și brahiterapie, cu simulator CT și RMN dedicate exclusiv oncologiei, spații de spitalizare de zi și circuite medicale construite în jurul pacientului. Totodată, RMN-ul și CT-ul sunt deja integrate în actul medical, iar acceleratoarele se află în etapa finală de calibrare și certificare CNCAN.

„Este important de precizat că este singurul centru public din țară care va realiza radioterapie stereotactică”, a mai adăugat ministrul.

Investiția, în valoare de 77 de milioane de lei, este realizată din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății: „Se leagă direct de ceea ce am făcut în mai puțin de un an în oncologie: extinderea rețelei de radioterapie, introducerea de terapii oncologice noi pe lista de compensate și gratuite, susținerea decontării serviciilor moderne și construirea unui parcurs medical coerent, nu fragmentat. În oncologie, asta face diferența. Îl felicit pe domnul manager, prof. dr. Cătălin Cîrstoiu, precum și întreaga echipă a spitalului – medici, asistente, farmacisti, specialiști, ingineri și echipe tehnice – pentru efortul susținut, rigoarea și profesionalismul care au făcut posibilă finalizarea acestui proiect”, a mai adăugat Rogobete.

Amintim că pacienții din România așteaptă peste 800 de zile pentru a avea acces real la terapii inovatoare, de aproape opt ori mai mult decât în Germania.

Citește și: România, colaborare cu Israelul privind dezvoltarea îngrijirii vârstnicilor. Anunțul ministrului Rogobete

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

alexandru rogobete
ministerul sanatatii
oncologi România
cancer
