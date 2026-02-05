€ 5.0945
DCNews Sanatate România, colaborare cu Israelul privind dezvoltarea îngrijirii vârstnicilor. Anunțul ministrului Rogobete
Data publicării: 18:11 05 Feb 2026

România, colaborare cu Israelul privind dezvoltarea îngrijirii vârstnicilor. Anunțul ministrului Rogobete
Autor: Gabriela Ungureanu

alexandru rogobete ministerul sanatatii Colaborare între România și Israel, în domeniul medical. Sursa foto: Ministerul Sănătății, Facebook

România va colabora cu Israelul în domeniul serviciilor de geriatrie și îngrijiri paleative, potrivit ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat o colaborare între România și Israel privind dezvoltarea serviciilor de geriatrie și îngrijiri paleative, prin schimb de experiență și formarea profesională a personalului medical, cu scopul îmbunătățirii îngrijirii pacienților vârstnici și la domiciliu.

„Astăzi am vizitat, alături de consilierul meu onorific, dr. Herman Berkovits, Institutul Herzog Medical Center – un centru de excelență recunoscut în geriatrie, îngrijiri paliative și recuperare medicală. Discuțiile au fost aplicate și orientate spre soluții concrete.

Am analizat posibilitățile de cooperare între România și Statul Israel în domeniul geriatriei, valorificând experiența acumulată de Institutul Național de Gerontologie și Geriatrie Ana Aslan, aflat în subordinea Ministerul Sănătății. Am agreat ca, în viitorul memorandum de cooperare care urmează să fie semnat între România și Israel, să includem explicit schimbul de experiență și formarea profesională a personalului medical, în special în zona de paliație”, a declarat ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete.

Soluții pentru vârstnici. Rogobete: „Îmbătrânirea populației este o realitate”

Alexandru Rogobete a evidențiat importanța îngrijirii vârstnicilor, în condițiile unei populații tot mai îmbătrânite.

Un accent major in Israel este pus pe îngrijirea paliativă integrată – atât în spital, cât și la domiciliu. Este un model care răspunde real nevoilor pacienților și familiilor și care se aliniază cu demersul inițiat de Ministerul Sănătății în luna decembrie, privind reglementarea și decontarea serviciilor de îngrijiri la domiciliu și paliație la domiciliu.

De ce este important? Pentru că îmbătrânirea populației este o realitate, iar lipsa unor servicii bine organizate de geriatrie și paliație înseamnă suferință inutilă pentru pacienți și presiune suplimentară pe spitale. Nu putem rezolva totul peste noapte. Dar putem construi etapizat, cu parteneri care au demonstrat că aceste sisteme funcționează. Profesionalizarea resursei umane în acest domeniu este esențială și reprezintă una dintre direcțiile pe care România trebuie să le dezvolte ferm în perioada următoare”, a mai spus Rogobete, joi, într-o postare pe Facebook.

