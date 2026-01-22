Alexandru Rogobete anunță Strategia Națională de Digitalizare în Sănătate 2026–2030: Punem capăt dosarelor plimbate între instituții

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a făcut un anunț important legat de viitorul digital al sistemului medical din România, odată cu lansarea în consultare publică a Strategiei Naționale de Digitalizare în Sănătate pentru perioada 2026–2030. Inițiativa vine într-un context în care digitalizarea este recunoscută drept una dintre marile nevoi structurale ale sănătății românești, afectată de birocrație, lipsa de interoperabilitate și procese administrative depășite. Într-un sistem suprasolicitat, unde timpul și accesul rapid la informații pot face diferența, tehnologia nu mai este o opțiune, ci o condiție esențială pentru funcționarea eficientă a serviciilor medicale.

Strategia Națională de Digitalizare în Sănătate 2026–2030

"Digitalizarea în sănătate nu mai este o promisiune și nici un proiect izolat. Devine, clar și asumat, politică de sistem.

Punem în consultare publică Strategia Națională de Digitalizare în Sănătate 2026–2030 și spunem limpede cum scoatem pixul și hârtiile din spitale și cum integrăm tehnologia în modul real de funcționare al sistemului sanitar.

Punem capăt dosarelor plimbate între instituții, fișelor scrise de mână și sistemelor informatice care nu „vorbesc” între ele. Introducem regula simplă și corectă: „o singură dată introdus, utilizat de mai multe ori”. Date medicale integrate, sigure și interoperabile.

De ce este atât de important?

Pentru că, fără tehnologie integrată corect, personalul medical și pacienții pierd timp prețios, se pierd informații esențiale, iar deciziile ajung să fie luate fără date complete.

Ce facem și ce obținem concret:

• Construim un mediu digital în care datele medicale nu mai sunt fragmentate, ci circulă sigur și controlat între spitale, ambulatoriu, medicina de familie și urgență.

• Facem funcțional dosarul electronic de sănătate, astfel încât informațiile medicale să fie disponibile profesioniștilor, nu pe hârtii plimbate între instituții.

• Stabilim interoperabilitatea ca regulă, nu ca excepție: aceleași standarde, aceleași date, pentru întregul sistem public.

• Investim în competențe digitale pentru personalul medical, astfel încât tehnologia să fie folosită zilnic, nu doar bifată în proiecte.

Strategia pune datele acolo unde contează: în mâna profesioniștilor din sănătate și în sprijinul pacienților. Un singur sistem. Aceleași reguli. Date integrate. Simplu.

Mulțumesc tuturor profesioniștilor care au contribuit la elaborarea acestei strategii: medici, asistenți, manageri din spitale, specialiști din Ministerul Sănătății, experți IT, reprezentanți ai industriei, asociații de pacienți și societăți profesionale. A fost un efort real de echipă, construit pe expertiză, dialog și responsabilitate.

Dacă vrem să reconstruim încrederea oamenilor în sistemul de sănătate, trebuie să lucrăm cu date reale, integrate corect, nu cu hârtii și estimări", a postat Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății.

