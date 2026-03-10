Mașină înghițită de o groapă uriașă apărută din senin pe o stradă din Budapesta

Un automobil a fost înghițit aproape în totalitate de o groapă de mari dimensiuni apărută pe o stradă din Budapesta, capitala Ungariei.
Poliția din Budapesta a arătat, pe o rețea socială, cum o mașină a căzut într-un crater uriaș, apărut din senin pe o stradă din capitala Budapesta. Polițiștii notează că nicio persoană nu a fost rănită.
Incidentul ar fi apărut din cauza unei conducte sparte. Tronsonul de drum a fost închis, iar traficul deviat. Comandamentul Poliției din Budapesta (BRFK) a postat mai multe imagini de la fața locului pe pagina sa de Facebook.
Poliția a precizat că în prezent se fac ”operațiuni tehnice de salvare la fața locului”. Experții au început deja investigațiile și repararea defecțiunii.
„Vă rugăm să evitați porțiunea afectată a drumului și să luați în calcul un timp de călătorie mai lung”, mai notează BRFK pe Facebook.
de Anca Murgoci