Mașină înghițită de o groapă uriașă apărută din senin pe o stradă din Budapesta

Poliția din Budapesta a arătat, pe o rețea socială, cum o mașină a căzut într-un crater uriaș, apărut din senin pe o stradă din capitala Budapesta. Polițiștii notează că nicio persoană nu a fost rănită.

Groapa apărută pe strada din Budapesta din cauza unei conducte sparte

Incidentul ar fi apărut din cauza unei conducte sparte. Tronsonul de drum a fost închis, iar traficul deviat. Comandamentul Poliției din Budapesta (BRFK) a postat mai multe imagini de la fața locului pe pagina sa de Facebook.

FOTO

Poliția a precizat că în prezent se fac ”operațiuni tehnice de salvare la fața locului”. Experții au început deja investigațiile și repararea defecțiunii.

„Vă rugăm să evitați porțiunea afectată a drumului și să luați în calcul un timp de călătorie mai lung”, mai notează BRFK pe Facebook.

Vezi și - Mașină înghițită de un crater, în fața unei grădinițe din Sectorul 6. Mama și copilul de doar 5 ani erau în autoturism când asfaltul s-a surpat