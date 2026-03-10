€ 5.0979
Mașină înghițită de o groapă uriașă apărută din senin pe o stradă din Budapesta
Data actualizării: 10:28 10 Mar 2026 | Data publicării: 09:52 10 Mar 2026

Mașină înghițită de o groapă uriașă apărută din senin pe o stradă din Budapesta
Autor: Andrei Itu

captura groapa budapesta Mașină înghițită de groapă / Captură Facebook - BRFK Budapesti Rendőr-főkapitányság

Un automobil a fost înghițit aproape în totalitate de o groapă de mari dimensiuni apărută pe o stradă din Budapesta, capitala Ungariei.

Poliția din Budapesta a arătat, pe o rețea socială, cum o mașină a căzut într-un crater uriaș, apărut din senin pe o stradă din capitala Budapesta. Polițiștii notează că nicio persoană nu a fost rănită. 

Groapa apărută pe strada din Budapesta din cauza unei conducte sparte

Incidentul ar fi apărut din cauza unei conducte sparte. Tronsonul de drum a fost închis, iar traficul deviat. Comandamentul Poliției din Budapesta (BRFK) a postat mai multe imagini de la fața locului pe pagina sa de Facebook. 

FOTO

Poliția a precizat că în prezent se fac ”operațiuni tehnice de salvare la fața locului”. Experții au început deja investigațiile și repararea defecțiunii.

„Vă rugăm să evitați porțiunea afectată a drumului și să luați în calcul un timp de călătorie mai lung”, mai notează BRFK pe Facebook.

Vezi și - Mașină înghițită de un crater, în fața unei grădinițe din Sectorul 6. Mama și copilul de doar 5 ani erau în autoturism când asfaltul s-a surpat

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

budapesta
groapă șosea
ungaria
Comentarii

