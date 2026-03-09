Campania „Stai sigur pe net”: Radio România trage un semnal de alarmă

La o săptămână de la debutul campaniei naționale „Stai sigur pe net”, Radio România aduce în atenția publicului date preliminare îngrijorătoare privind impactul rețelelor sociale asupra minorilor.
Campania, lansată pe 2 martie pe toate posturile Societății Române de Radiodifuziune, a generat deja dezbateri ample cu experți în etică, psihologie și protecția copilului.
În cadrul unei dezbateri recente la Radio România Actualități, conferențiarul dr. Emilian Mihailov a prezentat concluziile preliminare ale unui studiu aflat în desfășurare, care analizează trei direcții critice: dependența, capacitatea de învățare și starea de bine a adolescenților.
„Datele arată că utilizarea social media mai mult de patru ore pe zi este asociată cu scăderea capacității de învățare și distragerea atenției. Cel mai grav este că observăm o creștere accelerată a problemelor de sănătate mentală; avem dovezi cauzale că utilizarea excesivă a rețelelor sociale contribuie direct la apariția depresiei în rândul tinerilor”, a avertizat dr. Emilian Mihailov.
Parteneriatul cu organizațiile de profil confirmă urgența acestui dialog național. Andreea Hurezeanu, coordonator de parteneriate și promovare la Organizația Salvați Copiii, a prezentat cifre care indică o prăpastie profundă de comunicare între generații:
Din perspectiva elevilor, mediul online arată realitățile din școală. În cadrul intervențiilor de la Radio Constanța, elevii au vorbit deschis despre realitatea dură a bullying-ului și necesitatea precauțiilor digitale.
Latura tehnică și educațională a fost întărită de Ciprian Cazacu, manager de platformă online, care pledează pentru transformarea educației digitale într-o materie obligatorie: „Interdicțiile nu funcționează. Avem nevoie de dialog constant acasă și de o responsabilizare a companiilor tech, care nu trebuie să exploateze vulnerabilitățile copiilor”.
Prezentă în emisiunea „Dezbaterea zilei-Dialoguri deschise”, de la Radio Timișoara, Cornelia Micicoi, prefectul județului Timiș, a declarat: „Rolul radioului public este de a educa și de a conștientiza […]. Vă felicit și vă asigur de tot sprijinul pe care eu, ca prefect, Instituția Prefectului în general, îl putem da. Instituția Prefectului va fi un partener activ al acestei campanii si… vom încerca să profităm de această campanie pentru a ajunge la un alt public, acolo unde n-am fi putut ajunge fără dumneavoastră”.
„Parteneriatul cu Radio România ne permite să ajungem la rădăcina problemei: factorul uman. Securitatea națională începe cu igiena digitală a fiecărui cetățean”, a declarat Dan Cîmpean, Director al Directoratului Național de Securitate Cibernetică, invitat al Apelului Matinal la Radio Romania Actualități
„Campania (Stai sigur pe net) ne oferă platforma necesară pentru a explica mecanismele infracționale de tip grooming și sexting direct celor vizați. Prevenția în mediul virtual este prioritatea zero” spune Sorin Stănică, comisar-șef, Institutul de Cercetare și Prevenire a Criminalității, IGPR, pentru Radio România Actualități.
„Colaborarea cu serviciul public de radio este vitală pentru a impune standarde de protecție la nivel național. Datele noastre arată o creștere alarmantă a hărțuirii online”, a declarat Gabriela Alexandrescu, Președinte Executiv, Organizația Salvați Copiii, pentru Radio România Actualități.
Campania „Stai sigur pe net” pune accent pe reconstruirea încrederii. Reprezentanța Salvați Copiii a subliniat că părinții trebuie să ofere ghidaj digital chiar dacă nu sunt experți tehnici:
„Așa cum îi învățăm pe copii să nu vorbească cu străinii sau cum să traverseze strada, trebuie să le oferim sfaturi și despre internet. Părinții trebuie să rămână persoanele la care copiii apelează prima dată când întâmpină o situație neplăcută”, a precizat Andreea Hurezeanu la RRA.
Radio România continuă campania cu analize despre provocările virale periculoase, fenomenul sexting și izolarea socială. Prin intervenții live și mărturii reale, proiectul rămâne o resursă importanta pentru părinți și profesori, oferind soluții concrete pentru o viață digitală echilibrată.
Societatea Română de Radiodifuziune vă adresează invitația de a vă alătura campaniei naționale de conștientizare „Stai sigur pe net!”, un demers jurnalistic și civic dedicat protecției și educației digitale a generațiilor tinere.
de Anca Murgoci