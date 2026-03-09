Exemplu din Franța pentru Țoiu. Cum își aduc francezii cetățenii acasă, din Orientul Mijlociu

Franţa va închiria „în următoarele zile” şapte zboruri suplimentare pentru a-şi repatria cetăţenii din Orientul Mijlociu, a anunţat luni ministrul francez al afacerilor Externe, precizând că 15.000 de persoane au ajuns deja în Franţa, dintre care 900 cu zboruri închiriate de guvern, relatează AFP.

Mii de francezi blocați în Orientul Mijlociu

De 10 zile, SUA şi Israelul sunt în război împotriva Iranului. Un alt front este deschis de pe 2 martie între mişcarea şiită pro-iraniană Hezbollah şi Israel în Liban. Mii de francezi, în special turişti, s-au pomenit blocaţi în regiune.

„Există zborurile comerciale, pentru că anumite spaţii aeriene rămân deschise în regiune, care au permis Franţei să repatrieze circa 15.000 de persoane, din care o mare parte francezi", a declarat Jean-Noel Barrot pe postul France Inter.

„Am înregistrat circa 7.500 de cereri de asistenţă pentru repatriere", a adăugat el.

„Deci acestor cetăţeni francezi le aducem soluţii, fie când sunt vulnerabili permiţându-le să beneficieze de zboruri închiriate, fie încurajând companiile aeriene din regiune şi dincolo de ea să-şi înmulţească zborurile cu destinaţia Franţa", a mai explicat ministrul francez de Externe.

Pe lângă cetăţenii săi, Franţa contribuie de obicei şi la repatrierea unor persoane în special din Uniunea Europeană, notează AFP și preluat de Agerpres.

Între timp, în România, există o dezbatere continuă despre modul în care MAE reușește să își aducă cetățenii, înapoi, în țară. Președintele PSD, Sorin Grindeanu, i-a cerut premierului Ilie Bolojan să trimită Corpul de Control la MAE, după cazul fiicei minore a lui Victor Ponta, blocată în Emiratele Arabe Unite.