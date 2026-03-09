€ 5.0979
|
$ 4.4111
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0979
|
$ 4.4111
 
DCNews Stiri Exemplu din Franța pentru Țoiu. Cum își aduc francezii cetățenii acasă, din Orientul Mijlociu
Data publicării: 12:26 09 Mar 2026

Exemplu din Franța pentru Țoiu. Cum își aduc francezii cetățenii acasă, din Orientul Mijlociu
Autor: Iulia Horovei

avion imagine generala Avion. Sursa foto: Pexels

Autoritățile din Franța vor închiria, în perioada următoare, șapte zboruri suplimentare pentru repatrierea cetățenilor aflați în zona de conflict din Orientul Mijlociu.

Franţa va închiria „în următoarele zile” şapte zboruri suplimentare pentru a-şi repatria cetăţenii din Orientul Mijlociu, a anunţat luni ministrul francez al afacerilor Externe, precizând că 15.000 de persoane au ajuns deja în Franţa, dintre care 900 cu zboruri închiriate de guvern, relatează AFP.

Mii de francezi blocați în Orientul Mijlociu

De 10 zile, SUA şi Israelul sunt în război împotriva Iranului. Un alt front este deschis de pe 2 martie între mişcarea şiită pro-iraniană Hezbollah şi Israel în Liban. Mii de francezi, în special turişti, s-au pomenit blocaţi în regiune.

„Există zborurile comerciale, pentru că anumite spaţii aeriene rămân deschise în regiune, care au permis Franţei să repatrieze circa 15.000 de persoane, din care o mare parte francezi", a declarat Jean-Noel Barrot pe postul France Inter.

„Am înregistrat circa 7.500 de cereri de asistenţă pentru repatriere", a adăugat el.

„Deci acestor cetăţeni francezi le aducem soluţii, fie când sunt vulnerabili permiţându-le să beneficieze de zboruri închiriate, fie încurajând companiile aeriene din regiune şi dincolo de ea să-şi înmulţească zborurile cu destinaţia Franţa", a mai explicat ministrul francez de Externe.

Pe lângă cetăţenii săi, Franţa contribuie de obicei şi la repatrierea unor persoane în special din Uniunea Europeană, notează AFP și preluat de Agerpres.

Între timp, în România, există o dezbatere continuă despre modul în care MAE reușește să își aducă cetățenii, înapoi, în țară. Președintele PSD, Sorin Grindeanu, i-a cerut premierului Ilie Bolojan să trimită Corpul de Control la MAE, după cazul fiicei minore a lui Victor Ponta, blocată în Emiratele Arabe Unite.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

franta
repatriere cetățeni
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 7 minute
Orașul din România care va introduce semafoare inteligente: Roșu automat la depășirea vitezei
Publicat acum 13 minute
Discuții despre buget: Bolojan și ministrul Finanțelor, întâlnire cu parlamentari PNL. Când ar putea fi adoptat proiectul
Publicat acum 21 minute
Val de declarații declarate NULE în dosarul lui Călin Georgescu. Parchetul are termen 5 zile în care poate întoarce dosarul la procurori
Publicat acum 28 minute
Adrian Papahagi, revoltat de reducerea sporului de doctorat: "Mi-a fost redus de la 950 la 500 brut. Fabulos! Economia e salvată..."
Publicat acum 48 minute
Vila Rihannei, atacată cu focuri de armă, de o femeie. Cântăreața se afla în locuință în momentul atacului
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 4 ore si 41 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 10: Atac al Iranului sub conducerea noului lider suprem/ Explozii în Dubai, luni dimineață
Publicat acum 1 ora si 56 minute
Sorin Grindeanu, către Lia Olguța Vasilescu: Cine a hotărât că intrăm în coaliție, hotărăște și să ieșim
Publicat acum 4 ore si 1 minut
Ce se întâmplă cu Alina Mădălina, după ce a fost internată la Psihiatrie și fiica i-a fost luată de statul german
Publicat acum 3 ore si 15 minute
Horoscopul primăverii 2026 pentru Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător și Pești
Publicat acum 4 ore si 37 minute
Horoscop 9 martie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close