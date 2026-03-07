Momentul în care aeroportul din Dubai e lovit de o dronă / video viral

Biroul de presă din Dubai a emis sâmbătă o declarație în care preciza că „pentru siguranța pasagerilor, a personalului aeroportului și a echipajului companiei aeriene, operațiunile de la Aeroportul Internațional Dubai (DXB) au fost suspendate temporar”, potrivit Euronews.

O coloană de fum negru s-a văzut ridicându-se deasupra aeroportului după o explozie puternică, au declarat mai mulți martori oculari. În cursul după-amiezii, operațiunile la aeroport au fost reluate.

Corespondentul Euronews, Lily Douse, care se afla la bordul unui avion Emirates ce se îndrepta spre Cape Town sâmbătă dimineață când au avut loc atacurile și a fost ulterior transferată într-un spațiu subteran din interiorul terminalului împreună cu alți pasageri, a precizat că după o oră petrecută în adăpost, pasagerii s-au îmbarcat în avion, care a decolat în siguranță.

Autoritățile nu au explicat dacă a existat o interceptare sau daune la aeroport, care este cel mai aglomerat din lume pentru călătoriile internaționale.

Atacul are loc în contextul în care consiliul de conducere interimar iranian a aprobat ieri că țările vecine nu vor mai fi atacate decât dacă un atac asupra Iranului este lansat din respectivele țări.

