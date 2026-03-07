€ 5.0941
|
$ 4.3981
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0941
|
$ 4.3981
 
DCNews Stiri Momentul în care aeroportul din Dubai e lovit de o dronă / video viral
Data publicării: 19:01 07 Mar 2026

Momentul în care aeroportul din Dubai e lovit de o dronă / video viral
Autor: Ioan-Radu Gava

aeroportul din dubai Foto: Unsplash

Un atac cu drone în apropierea terminalelor principale ale Aeroportului Internațional Dubai a suspendat temporar operațiunile sâmbătă dimineață.

Biroul de presă din Dubai a emis sâmbătă o declarație în care preciza că „pentru siguranța pasagerilor, a personalului aeroportului și a echipajului companiei aeriene, operațiunile de la Aeroportul Internațional Dubai (DXB) au fost suspendate temporar”, potrivit Euronews.

O coloană de fum negru s-a văzut ridicându-se deasupra aeroportului după o explozie puternică, au declarat mai mulți martori oculari. În cursul după-amiezii, operațiunile la aeroport au fost reluate.

CITEȘTE ȘI                 -                Explozie masivă în orașul iranian Bushehr. Ar fi fost lovit sediul Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice / video

Corespondentul Euronews, Lily Douse, care se afla la bordul unui avion Emirates ce se îndrepta spre Cape Town sâmbătă dimineață când au avut loc atacurile și a fost ulterior transferată într-un spațiu subteran din interiorul terminalului împreună cu alți pasageri, a precizat că după o oră petrecută în adăpost, pasagerii s-au îmbarcat în avion, care a decolat în siguranță.

Autoritățile nu au explicat dacă a existat o interceptare sau daune la aeroport, care este cel mai aglomerat din lume pentru călătoriile internaționale. 

Atacul are loc în contextul în care consiliul de conducere interimar iranian a aprobat ieri că țările vecine nu vor mai fi atacate decât dacă un atac asupra Iranului este lansat din respectivele țări.

CITEȘTE ȘI               -                Trump amenință dur Iranul: S-a predat vecinilor. Nu mai e „bătăușul Orientului Mijlociu”, ci „pierzătorul”. Va fi lovit foarte dur

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

dubai
iran
razboi
drona
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 10 minute
Celebrul zgârie-nori 23 Marina din Dubai a fost lovit de resturile unei drone. Fum la etajul 88 / video
Publicat acum 18 minute
Predoiu, anunțul zilei cu ocazia prezentării bilanţului activităţii MAI pe 2025
Publicat acum 41 minute
Duminică, de 8 martie, serbăm un sfânt. Biserica Ortodoxă Română, prima din lume care are un sfânt cu acest nume pe care îl poartă mulți români
Publicat acum 1 ora si 5 minute
Prof. univ. dr. Dumitru Borțun, mesaj pentru părinți și profesori: Care sunt cele două căi spre cunoaștere / video
Publicat acum 1 ora si 18 minute
Victor Ponta povestește „aventura“ prin care a trecut Irina, după ce tânăra a fost lăsată de Oana Țoiu în mijlocul războiului. Fotografie emoționantă
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 9 ore si 52 minute
Iranul răspunde cererii lui Trump de „capitulare necondiționată” cu referiri la „mormânt”. Regimul de la Teheran își încalcă promisiunea
Publicat acum 3 ore si 58 minute
Marcel Ciolacu, lecție pentru Oana Țoiu: Așa se face. Se vede imediat cine știe să conducă și cine se pierde în explicații
Publicat acum 11 ore si 29 minute
România și-a făcut „seppuku” în materie de energie: Câte miliarde a pierdut și unde se duc gazele din Marea Neagră / video
Publicat acum 12 ore si 36 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 8: A fost anunțată extinderea operațiunilor de război. Iranul a lansat toată noaptea rachete către Israel
Publicat acum 8 ore si 32 minute
Intervenție militară a Ungariei împotriva Ucrainei? De unde au pornit amenințările lui Zelenski că trimite Armata Ucrainei la Budapesta după Orban
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close