Previziunile Babei Vanga și ale lui Nostradamus pentru 2026 revin în prim-plan după conflictul din Iran

Nostradamus și Baba Vanga sunt cunoscuți pentru numeroasele lor predicții referitoare la umanitate, care acoperă mai multe secole.

În timp ce clarvăzătorul francez este cunoscut ca fiind unul dintre puținii profeți care cred că au avut o precizie înfiorătoare în unele dintre predicțiile lor, mult după moartea lor, Baba Vanga a reușit să facă același lucru după ce a murit în 1996.

Primul a murit în secolul al XVI-lea, dar nu înainte de a scrie o carte intitulată Les Prophéties, cunoscută pentru previziunile sale despre viitor și pentru coincidența de a fi prezis evenimente care au schimbat lumea.

Pe de altă parte, Baba Vanga, o mistică bulgară, a vorbit despre multe profeții care se vor împlini în anii de după moartea ei. Dar amândoi au prezis corect că în 2026 va izbucni un război.

În mod corect, Nostradamus a prezis și un conflict global în 2025, pe care l-am văzut între Rusia și Ucraina.

Catrenele lui Nostradamus despre „marele război”

Oamenii au rămas sceptici cu privire la predicțiile lor și la modul în care cuvintele lor ar putea fi interpretate greșit din cauza naturii vagi a unora dintre ele. Dar un lucru este clar, amândoi au prezis că un „război global” sau „mare război” va avea loc în acest an.

În interpretările recente, un catren atribuit lui Nostradamus este considerat relevant pentru situația actuală:

„Șapte luni de mare război, oameni morți din cauza răului / Rouen, Evreux, regele nu va da greș”.

Mulți cred că acest lucru are legătură cu conflictul actual din Orientul Mijlociu, deoarece l-au asociat cu o frază anterioară a astrologului, care spunea: „În două orașe, vor fi flageluri cum nu s-au mai văzut niciodată”.

Aceasta a fost asociată anterior cu bombele atomice aruncate de SUA asupra Hiroshimei și Nagasaki în al Doilea Război Mondial.

Baba Vanga și avertismentul despre al treilea război mondial

Baba Vanga a prevăzut, de asemenea, că vor avea loc „războaie globale”, deoarece ea crede că Pământul nu va cunoaște niciodată cu adevărat pacea.

Suntem abia în martie, iar acest lucru s-a împlinit deja, deoarece SUA și Israelul sunt în prezent angajate într-un conflict cu Iranul, ambele părți lansând rachete asupra teritoriilor și bazelor celeilalte.

Președintele Donald Trump a confirmat chiar că SUA au început „operațiuni militare majore” împotriva națiunii din Orientul Mijlociu. Bazele americane din țările din Golf au fost ținta Iranului, unele resturi de rachete prăbușindu-se în zone populate.

Baba Vanga a afirmat că în 2026 va izbucni al treilea război mondial, susținând că tensiunile dintre puterile globale se vor intensifica și că există chiar posibilitatea ca preluarea Taiwanului de către China să atingă noi culmi.

Bulgara a mai spus că ar putea avea loc o confruntare directă între Rusia și SUA.

Baba Vanga ne-a avertizat și în legătură cu inteligența artificială, explicând că aceasta ar putea deveni o problemă majoră, iar anul 2026 ar putea marca o schimbare de paradigmă, în care progresul inteligenței artificiale va ajunge să domine umanitatea.