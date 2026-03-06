Rețeaua pentru pacienții cardiaci critici, extinsă în Brașov, Ploiești, Arad și Deva

”Am aprobat extinderea rețelei de Unități de Supraveghere și Tratament Avansat al Pacienților Cardiaci Critici (AP-USTACC) cu încă patru spitale, a anunțat ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete. Ajungem astfel la 29 de unități dedicate pacienților aflați în situații cardiace critice, care au nevoie de monitorizare permanentă și intervenție rapidă.

Noile unități vor funcționa în:

– Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov

– Spitalul Județean de Urgență „Dr. Constantin Andreoiu” Ploiești

– Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad

– Spitalul Județean de Urgență Deva



Extinderea este realizată prin Programul Național de Acțiuni Prioritare – AP-USTACC, prin care aceste unități beneficiază de finanțare directă de la Ministerul Sănătății pentru achiziția de medicamente, consumabile și materiale sanitare necesare îngrijirii pacienților critici.

În cardiologie, diferența o face accesul rapid la un spital pregătit să intervină imediat. Prin consolidarea acestor unități creștem capacitatea sistemului de sănătate de a răspunde urgențelor cardiovasculare și de a oferi îngrijiri cardiologice avansate în cât mai multe regiuni ale țării”, a scris Alexandru Rogobete pe pagina sa oficială de Facebook.