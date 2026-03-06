€ 5.0937
|
$ 4.3883
|

Subcategorii în Sanatate

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0937
|
$ 4.3883
 
DCNews Sanatate Rețeaua pentru pacienții cardiaci critici, extinsă în Brașov, Ploiești, Arad și Deva
Data publicării: 09:49 06 Mar 2026

Rețeaua pentru pacienții cardiaci critici, extinsă în Brașov, Ploiești, Arad și Deva
Autor: D.C.

stop cardiac defibrilator Defibrilator. Sursa foto: Freepik

Rețeaua unităților destinate pacienților cu infarct miocardic, aritmii severe sau alte urgențe cardiovasculare a fost extinsă în patru orașe: Ploiești, Brașov, Arad și Deva.

”Am aprobat extinderea rețelei de Unități de Supraveghere și Tratament Avansat al Pacienților Cardiaci Critici (AP-USTACC) cu încă patru spitale, a anunțat ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete. Ajungem astfel la 29 de unități dedicate pacienților aflați în situații cardiace critice, care au nevoie de monitorizare permanentă și intervenție rapidă.
Noile unități vor funcționa în:
– Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov
– Spitalul Județean de Urgență „Dr. Constantin Andreoiu” Ploiești
– Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad
– Spitalul Județean de Urgență Deva

Extinderea este realizată prin Programul Național de Acțiuni Prioritare – AP-USTACC, prin care aceste unități beneficiază de finanțare directă de la Ministerul Sănătății pentru achiziția de medicamente, consumabile și materiale sanitare necesare îngrijirii pacienților critici.
În cardiologie, diferența o face accesul rapid la un spital pregătit să intervină imediat. Prin consolidarea acestor unități creștem capacitatea sistemului de sănătate de a răspunde urgențelor cardiovasculare și de a oferi îngrijiri cardiologice avansate în cât mai multe regiuni ale țării”, a scris Alexandru Rogobete pe pagina sa oficială de Facebook.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 27 minute
Care este cel mai filmat loc din lume? A apărut în peste 500 de filme
Publicat acum 31 minute
Lista pasagerilor avionului din care Irina Ponta a fost exclusă, aprobată de MAE. Cât de ușor se poate afla ce s-a întâmplat, de fapt
Publicat acum 1 ora si 10 minute
Bursele europene se calmează, pe măsură ce prețul petrolului nu mai crește galopant
Publicat acum 1 ora si 12 minute
BNR, semnal de alarmă: Deficitele bugetare severe nu pot susține o creștere economică sănătoasă
Publicat acum 1 ora si 16 minute
Orban amenință cu blocarea tranzitului pentru Ucraina din cauza petrolului rusesc prin Drujba
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 31 minute
Lista pasagerilor avionului din care Irina Ponta a fost exclusă, aprobată de MAE. Cât de ușor se poate afla ce s-a întâmplat, de fapt
Publicat acum 3 ore si 37 minute
Previziunile Babei Vanga și ale lui Nostradamus pentru 2026 revin în prim-plan după conflictul din Iran
Publicat acum 3 ore si 4 minute
Dan Negru critică politicienii după cazul fiicei lui Victor Ponta: „Lipsa de omenie e adevărata decădere”
Publicat acum 3 ore si 13 minute
Horoscop 6 martie 2026. Venus intră în Berbec. Astrolog Daniela Simulescu, previziuni toate zodiile
Publicat acum 3 ore si 8 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 7: Apărarea iraniană ar fi fost distrusă, Iranul spune că are sprijinul Rusiei și Chinei
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close