Rogobete, clarificări privind salariile personalului medical

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a discutat cu reprezentanții sindicatelor și ai autorităților medicale despre organizarea muncii în spitale, plata gărzilor și normarea personalului medical și a propus un sistem de gărzi diferențiat.

„Astăzi am avut o întâlnire de lucru aplicată cu reprezentanții Federației „Solidaritatea Sanitară” și ai Federației SANITAS, alături de cei ai Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate (ANMCS) și ai Colegiului Medicilor din România (CMR). Discuția a fost una tehnică și responsabilă, concentrată pe organizarea muncii în spitale, plata gărzilor și normarea personalului medical – teme care influențează direct funcționarea sistemului și siguranța pacienților.

Lucrăm împreună la o reașezare a sistemului de gărzi în trei forme distincte: gardă la domiciliu, gardă de monitorizare și gardă de urgență, cu mecanisme de plată diferențiate, în funcție de nivelul de responsabilitate și de activitatea efectiv prestată. Scopul este clar: regulile trebuie să reflecte realitatea din teren și să elimine situațiile în care munca și răspunderea sunt tratate uniform, indiferent de complexitate și efort”, a scris Alexandru Rogobete.

„Nu susțin reducerea salariilor personalului medical cu 10%”

Ministrul Sănătății a explicat că nu susține reducerea salariilor personalului medical cu 10%, dar sprijină plata în funcție de performanță.

„În același cadru, am clarificat informațiile apărute în spațiul public privind posibile măsuri de ajustare bugetară. Am spus și mențin ferm: nu susțin reducerea salariilor personalului medical cu 10%, dar susținem clar plata pe performanță, corelată cu munca reală, rezultatele și responsabilitatea profesională.

Am convenit, de asemenea, să inițiem elaborarea unui nou normativ de personal. Resursa umană nu mai poate fi dimensionată exclusiv în funcție de numărul de paturi. Este nevoie de o abordare modernă, care să includă volumul de activitate, complexitatea cazurilor și tipul serviciilor medicale furnizate, astfel încât structura de personal să fie corelată corect cu realitatea din fiecare spital.

Vom continua dialogul cu partenerii sociali și profesionali în cadrul unui grup de lucru, pentru a transforma aceste direcții în măsuri concrete, aplicabile și sustenabile, cu impact real asupra organizării activității medicale și asupra calității serviciilor pentru pacienți”, a scris ministrul Alexandru Rogobete pe pagina de Facebook.

