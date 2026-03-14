Șansa programului SAFE în România nu e statul. Bogdan Chirieac: Ministrul Miruță a spus-o, cu toată dragostea. Nu aș fi vrut să fie așa

România a decis să se alăture programului european SAFE, un mecanism care ar putea aduce Bucureștiului un împrumut de aproximativ 16 miliarde de euro pentru modernizarea armatei și dezvoltarea capacităților de apărare. Inițiativa a fost privită inițial cu entuziasm, într-un moment în care Europa încearcă să accelereze investițiile militare pe fondul tensiunilor geopolitice. Însă, pe măsură ce detaliile programului devin mai clare, apar și primele semne de întrebare. Tot mai multe voci susțin că schema ar favoriza în principal marile companii din Germania și Franța, în timp ce state precum România riscă să se împrumute pentru echipamente sau piese produse aproape integral în afara granițelor.

Criticile vin inclusiv din Polonia. Varșovia ia în calcul, prin vocea președintelui Karol Nawrocki, posibilitatea de a bloca programul, argumentând că fondurile ar ajunge în mare parte în industriile militare din Vest. Între timp, în România apar și situații cel puțin surprinzătoare. Companii fără experiență în domeniul apărării încearcă să intre rapid pe acest segment, atrase de perspectiva finanțărilor mari și rapide, cum este cazul unei firme din Râșnov care își propune să producă drone militare, după ce anterior activa în zona restaurantelor. În acest peisaj complicat, analistul Bogdan Chirieac a comentat, într-o intervenție la România TV, situația și direcția strategică pe care România ar trebui să o urmeze în domeniul militar.

"Având în vedere cu ce dobânzi se împrumută acum România, e foarte puțin"

"Eu nu știu ce fel de legislație avem pe speța asta, dar dacă faci drone bune, cu adevărat, presupun că ar trebui să ai unde să le vinzi, inclusiv Armatei Române. Dacă nu faci drone bune, rămâi cu banii băgați în investiție degeaba. Eu nu aș vedea o problemă aici, pe faptul că sunt multe start-up-uri care vor și ele să beneficieze de împrumutul acesta pe care îl accesează România. Atenție, e un împrumut despre care știm că jumătate din bani, vreo 8 miliarde, merg în infrastructură, la autostrăzile A7 și A8, ceea ce e în regulă, iar restul în mijloace tehnice. E un împrumut cu dobândă foarte mică, pe 45 de ani, ceea ce merită. Având în vedere cu ce dobânzi se împrumută acum România, e foarte puțin. Armata noastră este neînzestrată, ținând cont câți ani de zile nu s-au băgat bani în armată. Bun, armatei îi trebuie însă și un plan de restructurare. Văd că nu se ocupă nimeni de asta.

Șansa programului SAFE în România. Doar așa ne putem dezvolta

Mi-e teamă că vă dezamăgesc când vă spun că industria militară de stat a României nu poate produce mare lucru, din nefericire. Ministrul Miruță, când a spus că acolo unde trebuia să fie tehnologie, în interiorul fabricii, a crescut vegetație, e perfect adevărat. A spus-o în cadrul unei conferințe organizate de noi. Industria privată militară, care angajează 22.000 de oameni și are o cifră de afaceri de 8 miliarde, mai merge într-un fel sau altul. Statul nu merge, pur și simplu. Romarm-ul nu au fost cei care au zis că fac măști în pandemie și nu au făcut niciodată? Deci, nu merge, din păcate. Nu aș fi vrut să fie așa. Cu statul nu merge în zona asta, cu toată dragostea. Ce trebuie să înțelegem este că, dacă luăm piese prin programul SAFE și asamblează echipament cei din privat, că sunt multe fabrici, te poți dezvolta și poți exporta. De aici poți să ai și beneficii economice, pe lângă faptul că îți înzestrezi armata. Vedeți că nici nu mai știi când începe un război, deși un război în Europa este, totuși, încă puțin probabil", a explicat analistul Bogdan Chirieac.

