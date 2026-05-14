Alertă la Cluj: Bucăți de carne cu elemente metalice, descoperite pe un spațiu verde din zona Calea Baciului

Poliția din Cluj a demarat verificări după ce, pe un spațiu verde din zona Calea Baciului din Cluj-Napoca, au fost găsite bucăți de carne perforate cu elemente metalice, posibil folosite pentru momeală pentru a răni animale.

Sesizarea a fost preluată de Biroul pentru Protecția Animalelor, care investighează cazul pentru identificarea persoanelor implicate și aplicarea măsurilor legale.

Anchetă la Cluj după descoperirea unor momeli periculoase pentru animale în zona Calea Baciului

"În urma apariției în spațiul public a unor informații prezentate într-un articol de presă, potrivit cărora pe un spațiu verde din municipiul Cluj-Napoca ar fi fost amplasate bucăți de carne utilizate drept momeală pentru animale, facem următoarele precizări:

La data de 13 mai a.c., Secția 1 Poliție Cluj-Napoca a fost sesizată cu privire la faptul că, pe un spațiu verde situat în proximitatea zonei Calea Baciului, au fost identificate mai multe bucăți de carne perforate cu elemente metalice, susceptibile a fi fost amplasate de persoane necunoscute cu scopul de a atrage și vătăma animale.

Sesizarea a fost înaintată Biroului pentru Protecția Animalelor, structură care a demarat verificări specifice pentru stabilirea cu exactitate a situației de fapt, identificarea eventualelor persoane implicate și dispunerea măsurilor legale care se impun, în funcție de concluziile rezultate în urma cercetărilor", conform unui comunicat al IPJ Cluj.

Recomandările polițiștilor

De asemenea, polițiștii recomandă cetățenilor care găsesc astfel de obiecte ori situații asemănătoare să sesizeze de îndată autoritățile.

"Totodată, polițiștii recomandă cetățenilor care identifică astfel de obiecte sau situații similare să sesizeze de îndată autoritățile competente", mai transmit polițiștii clujeni.