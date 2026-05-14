€ 5.2052
|
$ 4.4455
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2052
|
$ 4.4455
 
DCNews Stiri Alertă la Cluj: Bucăți de carne cu elemente metalice, descoperite pe un spațiu verde din zona Calea Baciului
Data publicării: 14 Mai 2026

Alertă la Cluj: Bucăți de carne cu elemente metalice, descoperite pe un spațiu verde din zona Calea Baciului
Autor: Andrei Itu

un-barbat-care-a-abandonat-o-geanta-cu-explozibili-intr-o-gara-din-berlin--cautat-de-politia-germana_73104300 Foto cu rol ilustrativ: Freepik
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Un locuitor de pe Calea Baciului, din Cluj, a descoperit în iarbă mai multe bucăți de carne cu cuie înfipte în ele. După ce imaginile au apărut în spațiul public, Poliția s-a autosesizat.

Poliția din Cluj a demarat verificări după ce, pe un spațiu verde din zona Calea Baciului din Cluj-Napoca, au fost găsite bucăți de carne perforate cu elemente metalice, posibil folosite pentru momeală pentru a răni animale.

Sesizarea a fost preluată de Biroul pentru Protecția Animalelor, care investighează cazul pentru identificarea persoanelor implicate și aplicarea măsurilor legale.

Anchetă la Cluj după descoperirea unor momeli periculoase pentru animale în zona Calea Baciului

"În urma apariției în spațiul public a unor informații prezentate într-un articol de presă, potrivit cărora pe un spațiu verde din municipiul Cluj-Napoca ar fi fost amplasate bucăți de carne utilizate drept momeală pentru animale, facem următoarele precizări:

La data de 13 mai a.c., Secția 1 Poliție Cluj-Napoca a fost sesizată cu privire la faptul că, pe un spațiu verde situat în proximitatea zonei Calea Baciului, au fost identificate mai multe bucăți de carne perforate cu elemente metalice, susceptibile a fi fost amplasate de persoane necunoscute cu scopul de a atrage și vătăma animale.

Sesizarea a fost înaintată Biroului pentru Protecția Animalelor, structură care a demarat verificări specifice pentru stabilirea cu exactitate a situației de fapt, identificarea eventualelor persoane implicate și dispunerea măsurilor legale care se impun, în funcție de concluziile rezultate în urma cercetărilor", conform unui comunicat al IPJ Cluj.

Recomandările polițiștilor

De asemenea, polițiștii recomandă cetățenilor care găsesc astfel de obiecte ori situații asemănătoare să sesizeze de îndată autoritățile.

"Totodată, polițiștii recomandă cetățenilor care identifică astfel de obiecte sau situații similare să sesizeze de îndată autoritățile competente", mai transmit polițiștii clujeni.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

artemis
nasa
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 19 minute
Anchetă privind Hantavirusul. O echipă ştiinţifică caută originea infectării
Publicat acum 20 minute
LIVE Eurovision 2026, semifinala 2. Alexandra Căpitănescu a făcut senzație!
Publicat acum 25 minute
Cum au reușit elevii români să cucerească Statele Unite. Prof. dr. Liliana Toderiuc Fedorca: „Ministerul Educației vine cu politicile, dar implementarea este în teritoriu”
Publicat acum 32 minute
Nicuşor Dan preia medierea pe legea salarizării. Dragoș Pîslaru, surprins de scrisoarea lui Sorin Grindeanu
Publicat acum 51 minute
PNL nu îl va renominaliza pe Ilie Bolojan pentru funcția de premier, la consultările oficiale de la Cotroceni. Motreanu: Acum nu
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 9 ore si 31 minute
Mircea Badea, observație care a aprins discuția în platoul DC News! „Așa au pățit și Geoană, și Crin Antonescu!”
Publicat acum 10 ore si 12 minute
Scaun gol la Ce Se Întâmplă. Politicianul care nu a mai venit la emisiune. Răzvan Dumitrescu spune că e "caz unic"
Publicat acum 9 ore si 0 minute
Unde fuge Ilie Bolojan? Răzvan Dumitrescu a aflat „programul artistic” al premierului / VIDEO
Publicat acum 22 ore si 22 minute
Băsescu: S-a răsuflat Mesia ăla (Georgescu), s-a inventat alt Mesia - ”Mesia Bolojan”
Publicat acum 5 ore si 4 minute
Ilie Bolojan, declarații de ultimă oră de la Guvern: "Fie disponibilizări, fie reduceri de venituri pentru bugetari"
 
de ce nu au venit donald trump si marco rubio la summitul bucuresti b9 De ce nu au venit Donald Trump şi Marco Rubio la Summitul Bucureşti B9

de Val Vâlcu

ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

atacul lui kovesi la dan declansarea ostilitatilor sau foc de avertisment Atacul lui Kovesi la Dan, declanșarea ostilităților sau foc de avertisment?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close