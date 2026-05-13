Custodele Coroanei Române, MS Margareta, întâlnire cu președintele Cehiei. Sprijin ferm pentru Republica Moldova / foto în articol
Data publicării: 13 Mai 2026

Custodele Coroanei Române, MS Margareta, întâlnire cu președintele Cehiei. Sprijin ferm pentru Republica Moldova / foto în articol
Autor: Ioan-Radu Gava

Sursa foto: Agerpres

Preşedintele Republicii Cehe, Petr Pavel, a fost primit, miercuri, de Custodele Coroanei Române, Margareta, la Palatul Elisabeta.

Majestatea Sa şi Principele Consort l-au întâmpinat pe înaltul oaspete pe Platforma cu Lei, iar apoi l-au invitat în Salonul Alb.

"În dialogul purtat în Salonul Alb, Custodele Coroanei şi preşedintele au discutat aspecte legate de relaţiile dintre ţările noastre, securitatea europeană şi euroatlantică, situaţia pe Flancul de Est al Uniunii Europene, sprijinul faţă de traseul european al Republicii Moldova şi despre proiecte vizând societatea civilă, educaţia şi economia, deopotrivă în Cehia şi în România", informează Familia Regală a României într-o postare pe Facebook.

Preşedintele Petr Pavel a fost invitat apoi în Sala Regilor pentru a semna în Cartea de Aur a Palatului Elisabeta, deschisă în anul 1937.

În încheierea şederii la palat, preşedintele ceh a plantat un tei ceh (Tilia Cordata) în grădină. Pe Platforma cu Lei, oaspetele şi-a luat rămas bun de la Majestatea Sa.

La vizită au luat parte reprezentanţi ai Instituţiei Prezidenţiale a Republicii Cehe şi ambasadorul Republicii Cehe în România, Martin Koatka.

Au fost prezenţi membri ai Consiliului Regal şi ai Casei Majestăţii Sale.

Majestatea Sa şi Principele Consort s-au mai întâlnit cu preşedintele Petr Pavel şi cu soţia sa la Londra, în luna mai 2023, mai informează Familia Regală a României.

petr pavel
cehia
ms margareta
republica moldova
