Se propune schimbarea formatului B9. E.S. Ovidiu Dranga explică de ce Marco Rubio nu a mai ajuns la Bucureşti
Data publicării: 11 Mai 2026

EXCLUSIV Se propune schimbarea formatului B9. E.S. Ovidiu Dranga explică de ce Marco Rubio nu a mai ajuns la Bucureşti
Autor: Florin Răvdan

Europa de est pexels Europa de Est - Foto Pexels

E.S. Ovidiu Dranga, unul dintre artizanii summit-ului B9, a explicat de ce formatul ar trebui schimbat, în perspectiva anilor viitor şi a provocărilor în faţa cărora sunt puse statele europene.

Concret, spune acesta, ar trebui găsită o formulă pentru ca flancul estic şi flancul sudic să fie tratate din acelaşi punct de vedere strategic de către NATO. 

"Ce facem cu acest format în perspectiva anilor care vin? El trebuie să intre, după părerea mea, într-o altă logică. Nu doar în logica descurajării oricărei agresiuni care vine dinspre Rusia, ci ar trebui să treacă şi într-o logică a construcţiei geopolitice şi geostrategice. De multă vreme, exista un decalaj în ceea ce priveşte abordarea cu prioritate a flancului estic şi abordarea flancului sudic. 

Ţările din sud spuneau că atenţia e prea mult îndreptată spre est şi e neglijată problematica sudului, care înseamnă presiunea migraţionistă dinspre Africa. Cred că au dreptate. 

Şi ar fi de explorat în ce măsură flancul estic şi flancul sudic pot fi tratate ca aparţinând aceleiaşi abordări strategice din partea NATO. Vârful geografic al acestei construcţii se îndreaptă către Orientul Mijlociu. Valoarea de întrebuinţare a flancului estic trebuie pusă nu doar în legătură cu lucrurile din Est, ci trebuie plasată într-un context mai larg, care are de-a face cu Orientul Mijlociu. Potrivit actualului concept strategic, NATO şi-a asumat deja o postură globală interesantă, din ce în ce mai robustă. A se vedea relaţiile dezvoltate cu partenerii din Indo-Pacific", a declarat E.S Ovidiu Dranga.

De ce nu a venit Marco Rubio la Bucureşti 

Din partea Statelor Unite ale Americii, la Summit-ul B9 de la Bucureşti va participa subsecretarul de Stat pentru controlul armamentelor şi securitate internaţională, Thomas DiNanno. E.S. Ovidiu Dranga spune că, din informaţiile sale, Marco Rubio, secretarul de stat american, ar fi luat deja decizia de a participa el la Summit, dar a fost nevoit să decline. 

"Eu cred că preşedintele Trump vede foarte bine importanţa acestei regiuni. Pentru că prezenţa americană la summit-urile B9 este constantă, doar anul trecut la Vilnius nu au trimis pe nimeni. Anul acesta trimit un subsecretar de stat care înţeleg că e numărul 2 în Departamentul de Stat. Marco Rubio, din câte ştiu, luase chiar decizia venirii, dar evenimentele din Iran şi nu numai probabil că l-au împiedicat să facă deplasarea. Dar prezenţa americană e un simbol!", a declarat E.S. Ovidiu Dranga.  

Summit-ul B9 se va desfăşura la Bucureşti miercuri, 13 mai, şi va fi coprezidat de preşedintele României, Nicuşor Dan, şi preşedintele Poloniei, Karol Nawrocki. 

La Summitul B9 vor participa:

* secretarul general NATO, Mark Rutte;

* preşedintele Republicii Lituania, Gitanas Nauseda;

* preşedintele Republicii Estonia, Alar Karis;

* preşedintele Republicii Cehe, Petr Pavel;

* preşedintele Republicii Letonia, Edgars Rinkevics;

* Preşedintele Republicii Slovace, Peter Pellegrini;

* preşedintele Republicii Finlanda, Alexander Stubb;

* prim-ministrul Regatului Danemarcei, Mette Frederiksen;

* preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski;

* subsecretarul de Stat din Statele Unite ale Americii pentru controlul armamentelor şi securitate internaţională, Thomas DiNanno;

* ministrul Apărării din Regatul Suediei, Pal Jonson;

* ministrul Afacerilor Externe din Regatul Norvegiei, Espen Barth Eide;

* secretarul de stat permanent din cadrul Cancelariei Prim-ministrului Islandei, Benedikt Arnason;

* reprezentantul permanent al Republicii Bulgaria la NATO, ambasadorul Nikolay Milkov;

* ambasadorul Ungariei în România, Kissne Hlatki Katalin.

