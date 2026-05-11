Zeci de cazuri de infecţie cu hantavirus anual într-o țară de la granița României: Oamenii sunt sfătuiți să nu măture spațiile în care pot exista rozătoare

Mykola Hanich, purtător de cuvânt al Centrului de Sănătate Publică, a făcut această declarație în timpul unei emisiuni televizate, potrivit unui corespondent Ukrinform.

„În Ucraina, sunt înregistrate anual zeci de cazuri de infecție cu hantavirus, însă acest virus se transmite exclusiv de la rozătoare la oameni”, a spus Hanich.

El a explicat că infectarea poate avea loc prin praf, suprafețe contaminate sau alimente expuse la excrementele animalelor.

Oamenii sunt sfătuiți să nu măture spațiile în care pot exista rozătoare

Pentru a reduce riscul de infectare, oamenii sunt sfătuiți să nu măture spațiile în care pot exista rozătoare, deoarece acest lucru poate ridica în aer praf contaminat. În schimb, sunt recomandate curățarea umedă cu dezinfectanți și utilizarea mănușilor, a precizat purtătorul de cuvânt al Centrului de Sănătate Publică.

Un focar de hantavirus a izbucnit la bordul navei de croazieră MV Hondius, aflată în Oceanul Atlantic, iar trei persoane au murit. Conform itinerariului publicat pe site-ul navei, MV Hondius a plecat din Ushuaia, în sudul Argentinei, pe 20 martie și urma să își încheie călătoria în Capul Verde pe 4 mai.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului Sănătății din Africa de Sud, Foster Mohale, a declarat că la bordul navei se aflau aproximativ 150 de turiști din diferite țări. Doi pasageri aflați la bordul navei de croazieră Hondius au fost diagnosticați oficial cu hantavirus după ce au fost evacuați în Țările de Jos.

Un cetățean elvețian care a călătorit în America de Sud la bordul navei afectate de focarul de hantavirus a fost testat pozitiv după ce s-a întors acasă și urmează în prezent tratament.

Ministerul de Externe al Ucrainei a anunțat că cinci cetățeni ucraineni se numără printre membrii echipajului de pe MV Hondius și că nu există semne de agravare a stării lor de sănătate.

Pe 10 mai, MV Hondius a ajuns în portul Tenerife din Spania.