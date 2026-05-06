Inteligența artificială în medicină: Unde ajută și unde nu. Cum schimbă formarea viitorilor medici / video

Prof. dr. Liviu Oprea a vorbit despre utilizarea inteligenței artificiale în practica medicală și a explicat că aceasta este utilă mai ales în pregătirea cazurilor, în afara cabinetului. De asemenea, acesta a explicat că sistemele generale de inteligență artificială nu sunt recomandate în domenii precum radiologia sau dermatologia și sunt preferate cele specializate, care se află încă în faza de testare.

„Folosiți inteligența artificială în cabinet, în practica medicală?”, a întrebat Val Vâlcu.

„E o diferență între a utiliza inteligența artificială în cabinet sau în medicină. De exemplu, în momentul în care o utilizezi și intri în fluxul de date în fața pacientului, ai obligația să îi menționezi pacientului acest lucru.

Putem utiliza inteligența artificială - o fac și eu, și sigur o fac și alți colegi - în pregătirea cazurilor în afara cabinetului, înainte de a veni pacientul, unde tu poți analiza anumite lucruri utilizând inteligența artificială și ai timpul necesar pentru a verifica informațiile pe care poate nu le aveai și le poți găsi în articole, în ghiduri clinice, în protocoale și pentru a-ți pregăti mai bine.

Aici, inteligența artificială e realmente valoroasă. În final, după ce ai făcut acest demers, evident că tu îți asumi responsabilitatea în privința asta.

În ceea ce privește partea de utilizare - fie în radiologie, fie în dermatologie, fie în alte domenii - a unor limbaje generale, nu este recomandată. Sunt niște sisteme bazate pe inteligență artificială, care sunt educate special pentru radiologie, pentru anatomie patologică și inclusiv pentru suport diagnostic și pentru suport terapeutic.

Acele lucruri sunt încă într-o perioadă de testare, de cercetare, iar spitalele, unde sunt utilizate în Vest, de foarte multe ori le utilizează experimental”, a spus prof. dr. Liviu Oprea.

Rolul inteligenței artificiale în medicina de familie

La Iași a avut loc Conferința EURACT 2026, dedicată medicinei de familie. Conferința, un eveniment de referință pentru comunitatea medicală atât din țară, cât și din străinătate, a reunit peste 200 de participanți din 38 de țări, cei mai mulți fiind din România – 78.

Prof. dr. Liviu Oprea a vorbit despre impactul inteligenței artificiale asupra medicinei de familie și asupra formării viitorilor medici și a explicat că aceasta va influența tot mai mult practica medicală, iar educația medicală trebuie adaptată, astfel încât medicii să fie pregătiți pentru noile condiții și să știe să aleagă corect sistemele de inteligență artificială utile pentru pacient.

„Este o conferință de nișă, nu este o conferință medicală obișnuită, fiindcă EURACT este asociația profesorilor de medicină de familie din Europa. Cu alte cuvinte, aici a fost vorba de o focalizare asupra educației viitorilor medici în contextul dezvoltării inteligenței artificiale.

Ori, în momentul ăsta, influența diverselor domenii ale medicinei, inclusiv medicina de familie, de către inteligența artificială nu cred că este o chestie în dezbatere. Ea este influențată și va fi influențată din ce în ce mai mult. Problema este cum pregătim doctorii de mâine pentru un teren foarte diferit al profesiei medicale și cum poate fi influențat curriculumul educațional pentru ca viitorii doctori să fie pregătiți în așa fel încât să facă față situației. Aici ne aflăm într-o situație care este fără precedent. (...)

În mod categoric, în ceea ce privește fie pregătirea în universitate, dar mai ales a celor care sunt medici rezidenți, cum trebuie să fie curriculumul educațional de asemenea manieră încât tinerii medici să facă sens într-un mod corect și valid și în beneficiul pacientului.

Inteligența artificială aduce beneficii, dar este important să știi ce sisteme bazate pe inteligență artificială trebuie să ai curajul să adopți, pentru că sunt în beneficiul pacientului, și ce sisteme informatice bazate pe inteligență artificială trebuie să refuzi, pentru că ele doar par să ofere lucrul ăla, fără a-l oferi. Aici, cercetarea joacă un rol important”, a spus prof. dr. Liviu Oprea la DC News și DC Medical.

