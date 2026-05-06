Avem nume de premier - spun Manda și Simonis: „Nu fugim de această responsabilitate”. Pe cine propune PSD prim-ministru

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, este propunerea partidului pentru funcția de premier, dacă formațiunea politică va fi invitată să formeze un nou executiv, după ce Guvernul Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură.

Manda și Simonis confirmă: Sorin Grindeanu, propunerea PSD pentru funcția de premier

Informația a fost confirmată, miercuri, atât de Claudiu Manda, secretarul general al PSD, cât și de președintele CJ Timiș, Alfred Simonis.

Ambii lideri social-democrați au spus că partidul este pregătit să-și asume guvernarea.

„Dacă o să fie o invitație către PSD să dea prim-ministrul, nu fugim de această responsabilitate. Numele pe care PSD-ul îl va propune este Sorin Grindeanu. Este președintele partidului, cam așa sunt lucrurile în PSD. Nu o spun doar eu ca secretar general, sunt mulți colegi care văd lucrurile în acest sens. Este un lider politic care știe să-i asculte și pe ceilalți, care a performat. E clar că este un lider politic care rezonează și cu oamenii. Poate să fie o propunere, în contexul în care PSD-ului i se va cere să facă o astfel de propunere. Nu a existat nicio altă discuție în cadrul PSD. Nici aceasta nu pot să spun că a fost, n-am decis acest lucru, pentru că a fost o discuție informală”, a declarat Claudiu Manda, la Digi24.

Întrebat dacă PSD are o opțiune de premier pentru un nou guvern, Alfred Simonis a spus: „Avem un nume. Este președintele partidului”, a declarat președintele CJ Timiș, potrivit sursei menționate mai sus.