Politica

DCNews Politica Partide politice Avem nume de premier - spun Manda și Simonis: „Nu fugim de această responsabilitate”. Pe cine propune PSD prim-ministru
Data actualizării: 15:04 06 Mai 2026 | Data publicării: 14:52 06 Mai 2026

Avem nume de premier - spun Manda și Simonis: „Nu fugim de această responsabilitate”. Pe cine propune PSD prim-ministru
Autor: Iulia Horovei

sorin grindeanu claudiu manda psd Președintele PSD, Sorin Grindeanu (s) și secretarul general al PSD, Claudiu Manda (d). Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

PSD are deja un nume pregătit pentru pentru funcția de premier, în eventualitatea în care partidul va fi chemat să formeze un nou executiv, după căderea Guvernului Bolojan.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, este propunerea partidului pentru funcția de premier, dacă formațiunea politică va fi invitată să formeze un nou executiv, după ce Guvernul Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură.

Manda și Simonis confirmă: Sorin Grindeanu, propunerea PSD pentru funcția de premier

Informația a fost confirmată, miercuri, atât de Claudiu Manda, secretarul general al PSD, cât și de președintele CJ Timiș, Alfred Simonis.

Ambii lideri social-democrați au spus că partidul este pregătit să-și asume guvernarea.

„Dacă o să fie o invitație către PSD să dea prim-ministrul, nu fugim de această responsabilitate. Numele pe care PSD-ul îl va propune este Sorin Grindeanu. Este președintele partidului, cam așa sunt lucrurile în PSD. Nu o spun doar eu ca secretar general, sunt mulți colegi care văd lucrurile în acest sens. Este un lider politic care știe să-i asculte și pe ceilalți, care a performat. E clar că este un lider politic care rezonează și cu oamenii. Poate să fie o propunere, în contexul în care PSD-ului i se va cere să facă o astfel de propunere. Nu a existat nicio altă discuție în cadrul PSD. Nici aceasta nu pot să spun că a fost, n-am decis acest lucru, pentru că a fost o discuție informală”, a declarat Claudiu Manda, la Digi24.

Întrebat dacă PSD are o opțiune de premier pentru un nou guvern, Alfred Simonis a spus: „Avem un nume. Este președintele partidului”, a declarat președintele CJ Timiș, potrivit sursei menționate mai sus.

