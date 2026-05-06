Ministrul care vrea să meargă 100% cu Ilie Bolojan, să se înscrie în PNL

Când vă înscrieți în PNL? - a fost întrebat ministrul Dragoș Pîslaru, la Digi24.

”Nu este în acest moment o invitație pe masă ca să spun când mă înscriu în PNL” a răspuns el.

Dar dacă va veni o astfel de invitați?

”Nu vreau să speculez” a răspuns ministrul Fondurilor Europene.

Pe site-ul partidului REPER, Dragoș Pîslaru apare ca fiind copreședinte. Totuși, marți seară, el a fost prezent la ședința conducerii PNL, unde a spus, de asemenea: ”Știți foarte bine că am mai fost invitat pe un post al Partidului Național Liberal, este posibil, nu neg această posibilitate”.

