Marcel Ciolacu îi răspunde lui Ilie Bolojan în scandalul SAFE: „E disperat și minte cu nerușinare”

Marcel Ciolacu i-a răspuns lui Ilie Bolojan, după ce premierul a declarat, vineri, că „în mandatul premierului Marcel Ciolacu s-a stabilit şi s-a votat schema de gestionare a programului SAFE”.

Afirmația lui Bolojan despre guvernarea Ciolacu a venit ca răspuns la o întrebare a unui jurnalist referitoare la modul în care au fost distribuite fondurile SAFE. Amintim că o companie din Germania va primi 5 miliarde de euro din acest program, în timp ce o companie din România urmează să primească 800 de milioane de euro.

Marcel Ciolacu, răspuns pentru Ilie Bolojan

„Bolojan e disperat fiindcă va fi demis peste 4 zile și minte cu nerușinare că 'în mandatul premierului Marcel Ciolacu s-a stabilit și votat schema de gestionare a programului SAFE'. Documentele oficiale spun cu totul ALTCEVA. Desemnarea Cancelariei prim-ministrului ca integrator al programului SAFE, s-a făcut prin OUG 62/2025, adoptată la 20 noiembrie 2025 - sub guvernul Bolojan, NU sub guvernul Ciolacu!”, a scris, vineri seară, fostul premier Marcel Ciolacu, pe pagina sa de Facebook.

Actualul președinte al CJ Buzău a continuat să explice că decizia privind distribuirea fondurilor SAFE nu s-a realizat în timpul mandatului său de premier: „Decizia Prim-Ministrului nr. 524/21 noiembrie 2025 - care numește nominal componența grupului de lucru interinstituțional - este semnată de Ilie Bolojan, NU de Marcel Ciolacu. Senatul a votat OUG 62/2025 pe 17 decembrie 2025, deci „votul” pe care Bolojan îl invocă a fost dat de Parlament în guvernarea sa. Legea 4/2026 care finalizează cadrul juridic a fost promulgată în 2026, sub guvernul Bolojan”, adăugând că singurul element care s-a petrecut înaintea mandatului Bolojan este Regulamentul (UE) 2025/1106, adoptat de Consiliul Uniunii Europene pe 27 mai 2025, „dar acesta este un act european, nu o 'schemă românească de gestionare'”.

Marcel Ciolacu a mai spus că decizia a fost stabilită prin ordonanță de urgență de către Guvernul Bolojan, pe 20 noiembrie 2025, iar premierul „Ilie Bolojan a semnat personal, Decizia 524/2025 pentru numirea grupului de lucru, plin de acoliții săi: Mihai Jurca - șeful Cancelariei Prim-Ministrului, PREȘEDINTELE grupului (om politic, nu specialist în apărare), Mihnea-Claudiu Drumea - secretar de stat la Cancelarie (PNL), Andrei-Răzvan Lupu - consilier de stat la Cancelarie (USR), Radu Burnete - consilier prezidențial, reprezentanți ai MApN, MAI, MAE, MEDAT, Ministerul Finanțelor, SRI - în poziție subordonată, nu de decizie politică finală”.

Ciolacu: „Prea-cinstitul Bolojan minte”

Ciolacu a continuat să îl atace pe Ilie Bolojan, spunând că Guvernul condus de acesta „nu mai are multe zile” până la moțiunea de cenzură programată marți, 5 mai.

„Când Bolojan vinde public minim 50% producție în România, el încearcă să coafeze zadarnic o relaitate care produce un monstru - concentrarea masivă pe un singur producător străin: 5,69 miliarde euro = 68,3% din pachet către un uriaș grup industrial german, ce primește 7 din 15 contracte. Abia asta este cu adevărat trădare de țară! Ce știe însă și nu spune Bolojan este că singura investiție locală în apărare, fabrica de pulberi care va fi deschisă în România cu finanțare de la Comisia Europeană, este un proiect realizat de mine, împreună cu ministrul Economiei, Radu Oprea.

Așa cum achiziția de către România a Portului Giurgulești este rezultatul negocierilor purtate de Ciolacu și Grindeanu. Prea-cinstitul Bolojan minte și atunci când se laudă cu munca altuia, minte și atunci când vrea să arunce pe alții vina actelor semnate cu mâna lui în cazul SAFE. Așa cum a mințit și cu deficitul, cum a mințit și cu inflația. Din fericire, nu mai are multe zile în care să-i mai poată minți pe români. Din 5 mai, el devine doar amintirea unui nefericit accident politic, unul cu multe milioane de români victime nevinovate!”, a conchis Marcel Ciolacu, pe rețelele de socializare.

